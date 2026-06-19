EU pred proračunsko bitko za skoraj 2000 milijard

Voditelji držav članic so na zadnjem vrhu EU pred počitnicami pripravili teren za odločitev o prihodnjem večletnem proračunu. Reševanje finančne enačbe v svežnju, vrednem skoraj 2000 milijard evrov, bo zahtevalo veliko politične kreativnosti, saj so interesi držav še daleč vsaksebi.

Glede na vse večja neravnovesja v trgovini s Kitajsko so voditelji naložili evropski komisiji, naj pripravi orodja, ki bi jih lahko uporabili za obrambo interesov EU in zmanjšanje tveganj. Kitajski očitajo, da dosega uspehe z uporabo subvencij, protekcionizma in nepoštenih poslovnih praks.