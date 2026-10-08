EU proti Kitajski z novim vzvodom: dostopom do evropskega trga

Evropska unija želi svojo največjo gospodarsko prednost, moč enotnega trga, spremeniti v učinkovitejši vzvod proti državam, ki po njenem uporabljajo nepoštene prakse in izkrivljajo konkurenco. V ospredju je Kitajska. Tudi v izvozno usmerjeni Nemčiji, ki je glede tega doslej oklevala, ker ni hotela tvegati pekinških protiukrepov, se dogaja premik.

Dodaten zagon so razprave dobile na začetku tedna s francosko-nemškim neuradnim dokumentom, tako imenovanim non-paperjem, ki je bil priložen pismu predsednika Emmanuela­ Macrona in kanclerja Friedricha­ Merza Ursuli von der Leyen. Vodilni gospodarski sili na stari celini pozivata k odločnejšemu ukrepanju za zaščito evropskih trgovinskih interesov.