EU se poslavlja od ruskega plina

V senci napovedanega srečanja Vladimirja Putina in Donalda Trumpa v Budimpešti Evropska unija nadaljuje priprave na odločitve, s katerimi želi povečati pritisk na Moskvo, se odpovedati preostalim dobavam ruskih energentov in okrepiti podporo Ukrajini pri obrambi pred rusko agresijo.

V EU prevladuje prepričanje, da pritisk na žrtev agresije (denimo Trumpove zahteve Ukrajini po odpovedi delu ozemlja) ni prava pot. »Če popustimo in bo Rusija dobila, kar želi, bomo videli še več tega. To smo že večkrat videli v zgodovini,« je opozorila Kaja Kallas.

Zunanjepolitična predstavnica EU je prepričana, da bi moral biti tarča pritiska agresor. »Vidimo, da ruskemu gospodarstvu ne gre dobro. Vojna se konča, ko eni strani zmanjka denarja,« je dejala. Tudi zato bo EU nadaljevala sprejemanje sankcij. Ruske moči da ne bi smeli precenjevati, svojih moči pa ne podcenjevati.