V EU bi za delo v obrambni industriji prekvalificirali 600.000 delavcev

Evropska komisija je predstavila načrt za preoblikovanje obrambne industrije, s katerim želi do konca desetletja okrepiti evropske proizvodne zmogljivosti in pospešiti vpeljavo prelomnih tehnologij. Bruselj opozarja, da pomanjkanje usposobljene delovne sile vse bolj omejuje razvoj sektorja in s tem tudi varnost EU.

Po začetku ruske agresije na Ukrajino se je povpraševanje po obrambni opremi močno povečalo, a industrija se še vedno sooča s kadrovskim in tehnološkim zaostankom. Komisija posebej izpostavlja lekcije iz Ukrajine – hitre inovacijske cikle, modularnost in tesno povezanost industrije z vojsko, ki jih želi prenesti tudi v evropski obrambni ekosistem. V ta namen bo EU v Kijevu odprla urad za spremljanje obrambnih tehnologij in inovacij, poroča Defence24.

Največji izziv ostaja pomanjkanje talentov. Bruselj opozarja na težave pri privabljanju in ohranjanju strokovnjakov na področjih, kot so umetna inteligenca, kvantne tehnologije in napredna proizvodnja. Komisija bo državam članicam vsako leto pomagala izpopolniti približno 12 odstotkov delovne sile v letalstvu in obrambi ter do leta 2030 prekvalificirati 600.000 delavcev za delo v vojaški industriji, navaja Euronews.

Načrt predvideva tudi okrepitev vloge novih vojaških podjetij, ki se soočajo s pomanjkanjem kapitala, počasnimi postopki in omejenim dostopom do vojaških pogodb. Če bo EU ukrepe izvedla v celoti, bi lahko šlo za najobsežnejšo modernizacijo evropske obrambne industrije v zadnjih desetletjih.