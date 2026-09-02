EU si ne more privoščiti, da bi Balkan prepustila rusko-iransko-kitajskemu bloku

Ko zunanja politika neposredno odloča o polnih ali praznih denarnicah, blokade in veta nenadoma niso več abstraktna pravila, temveč zelo konkretna ovira za vsakdanje življenje – to izkušnjo Bosna in Hercegovina že dolgo pozna, Evropska unija pa jo zadnja leta intenzivno dohiteva. V državi, kjer daytonska ureditev trem konstitutivnim narodom omogoča blokiranje odločitev skoraj v nedogled, zunanji minister Elmedin Konaković v pogovoru razgrinja, zakaj je današnja EU z njenimi 27 vetom oboroženimi članicami v marsičem podobna »mali BiH« in kaj to pomeni za širitev. Kako se evropski načrt za rast, več kot 70 uradnih obiskov v Sarajevu in dejstvo, da BiH 73 odstotkov izvoza usmeri v EU, lomijo ob interesih Moskve, Dodikovih blokadah in vplivu rusko-iransko-kitajskega bloka v regiji. Kje je meja med evropskim potrpljenjem in strateško naivnostjo – in kdo bo na koncu plačal račun?