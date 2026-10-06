Evropska komisarka Marta Kos: Ne ustvarjajmo držav članic prvega in drugega razreda

Evropska komisija želi Evropsko unijo pripraviti na prihod novih članic, pri tem pa predlaga precejšnje spremembe pravil igre.
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»Orban se ne sme več zgoditi,« pravi evropska komisarka za širitev Marta Kos. FOTO: Dursun Aydemir/AFP
Med spremembami pravil igre v zvezi s prihodom novih članic EU so močnejše varovalke za spoštovanje vladavine prava, možnost omejitve evropskih sredstev ali glasovalnih pravic ter spremembe pri odločanju o širitvi. »Orban se ne sme več zgoditi,« pravi evropska komisarka za širitev Marta Kos.
V pogovoru pojasnjuje tudi, zakaj bi bilo treba posebej urediti vključevanje ukrajinskega kmetijstva in zakaj razmišlja o zmanjšanju števila evropskih komisarjev.
Kosova pojasnjuje, zakaj bi bilo treba posebej urediti vključevanje ukrajinskega kmetijstva in zakaj razmišlja o zmanjšanju števila evropskih komisarjev. FOTO: Jože Suhadolnik
Govori o prihodnosti širitve, možnostih Črne gore, Albanije, Moldavije in Ukrajine ter o predlogu za postopno vključevanje kandidatk. »Kako bi lahko ponudili ...
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