EU udarila po Poljski zaradi nepriznavanja istospolne poroke

Evropsko sodišče je razsodilo, da morajo države članice spoštovati istospolne poroke, sklenjene v drugih državah EU, ter ostro oštelo Poljsko, ker ni priznala zakonske zveze med dvema svojima državljanoma, sklenjene v Nemčiji.

V torek objavljena odločitev ugotavlja, da je Poljska ravnala napačno, ko po vrnitvi para v domovino ni priznala njune nemške poroke, saj tamkajšnja zakonodaja zakonske zveze med osebama istega spola še vedno prepoveduje, poroča Guardina. »To ne krši le svobode gibanja in prebivanja, temveč tudi temeljno pravico do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja,« je poudarilo sodišče EU.

Primer se nanaša na dva moška, ki sta se leta 2018 poročila v Berlinu. Poljsko sodišče je evropske sodnike, po navajanju Guardiana, zaprosilo za razlago, potem ko je par izpodbijal zavrnitev vpisa njunega poročnega lista v poljski register.

Sodišče je izpostavilo, da se lahko državljani EU svobodno selijo med državami članicami in po vrnitvi v svojo domovino živijo »normalno družinsko življenje«. Razsodba sicer držav članic ne sili, da v svojih nacionalnih zakonih dovolijo istospolne poroke, vendar pa ne smejo diskriminirati pri priznavanju tujih zakonskih zvez.

V pretežno katoliški Poljski so konservativne vlade boj za enakopravnost LGBT+ pogosto označevale kot nevarno tujo ideologijo. Trenutna vlada Donalda Tuska pripravlja zakon o civilnih partnerstvih, ki bi urejal tudi istospolne zveze, a se srečuje z odporom konservativne koalicijske partnerice. Poljski nacionalistični predsednik Karol Nawrocki je že napovedal, da bo zavrnil »vsak zakon, ki bi spodkopal ustavno zaščiten status zakonske zveze«.