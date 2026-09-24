EU uvedla sankcije proti ruski novinarki

Evropska unija je danes uvedla sankcije proti ruski novinarki Kseniji Fedorovi zaradi širjenja propagande v korist Moskve. Nekdanji vodji podružnice televizije RT France očita širjenje proruskih stališč o vojni v Ukrajini. Francija je Fedorovo prejšnji mesec izgnala iz države zaradi obtožb, da deluje v korist Kremlja.

Svet EU se je odločil uvesti omejevalne ukrepe proti Fedorovi zaradi njene »vloge pri nadaljnjih ruskih hibridnih dejavnostih, zlasti zaradi sodelovanja pri tujih manipulacijah z informacijami in vmešavanju, s čimer je spodkopavala demokracijo in stabilnost v EU ter njenih državah članicah«, so sporočili v Bruslju.

Fedorova je kot direktorica za informativni program pri francoski podružnici medijske mreže Russia Today (RT) sodelovala »pri uresničevanju in širjenju uredniške politike RT France, vključno s proruskimi narativi v okviru ruske agresije na Ukrajino«, so navedli.

Avgusta je bila uradno izgnana iz Francije, potem ko je izgubila pritožbo zoper sodno odločbo, s katero so ji francoske oblasti zaradi širjenja prokremeljske propagande naložile, da mora zapustiti državo.

Fedorova je do leta 2023 delala za televizijo RT France, ki jo je financirala Rusija in ki je bila leto po ruski invaziji na Ukrajino v Franciji prepovedana. Nato je postala komentatorka in je med drugim nastopala na televiziji CNews in radiu Europe 1, kjer je še naprej širila stališča Kremlja o Ukrajini in Zahodu.

Omenjena medija sta sicer del medijskega imperija konservativenga francoskega milijarderja Vincenta Bolloreja.

Današnja odločitev o ukrepih proti Fedorovi sledi torkovi odločitvi EU, da v okviru kompromisnega dogovora o podaljšanju sankcij proti Moskvi zaradi ruske agresije umakne s seznama sankcioniranih znana ruska oligarha Ališerja Usmanova in Mihaila Fridmana.