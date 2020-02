EU v pogajanja z dolgim seznamom pogojev

Pogajanja o prihodnjih odnosih bodo povsem neobičajna Preberite še:

Evropska unija in britanska vlada sta danes potrdili vsaka svoj pogajalski mandat, ki bosta osnova za pogajanja o prihodnjih odnosih.Seznam pogojev, pod katerimi je EU pripravljena skleniti prostotrgovinski dogovor z Združenim kraljestvom, je po pričakovanjih dolg. Pogajalski mandat, ki so ga danes potrdili evropski ministri na zasedanju sveta za splošne zadeve v Bruslju, namreč med drugim predvideva ohranitev usklajenosti standardov z nekdanjo članico na področjih državne pomoči, konkurenčnosti, pravic zaposlenih, podnebnih sprememb in davčne politike.EU se s tem postavlja neposredno po robu načrtom britanske vlade pod vodstvom Borisa Johnsona , ki avtonomijo pri določanju pravil in standardov pri trgovanju dojema kot ključno prednost brexita.Britanska vlada bo svoj pogajalski mandat predvidoma v četrtek predstavila v britanskem parlamentu. Pogajanja o prihodnjih odnosih se bodo na podlagi obeh mandatov po vsej verjetnosti začela prihodnji teden, v skladu z lani potrjenim ločitvenim sporazumom pa morajo biti zaključena do konca letošnjega leta, ko se izteče tako imenovano prehodno obdobje.