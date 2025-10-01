Evropski voditelji bodo na vrhu v Københavnu razpravljali o predlogu za vzpostavitev »dronskega zidu« za zaščito celine, poroča tiskovna agencija Reuters. Srečanje poteka le nekaj dni po tem, ko so vdori neznanih brezpilotnih letalnikov v zračni prostor Danske prisilili v začasno zaprtje več letališč.