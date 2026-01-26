EU WhatsAppu napoveduje strožjo regulacijo

Evropska komisija je WhatsApp opredelila kot zelo veliko spletno platformo v skladu z aktom o digitalnih storitvah (DSA), so sporočili danes v Bruslju. S tem bo platforma, ki je v lasti ameriškega podjetja Meta, podvržena strožjim pravilom EU glede vsebin. To bo veljalo za funkcijo Kanali, ne pa tudi za storitev zasebnih sporočil.

Evropska komisija je WhatsApp označila kot zelo veliko spletno platformo v skladu z DSA, saj je njena funkcija Kanali presegla 45 milijonov mesečno aktivnih uporabnikov v EU.

Kot taka bo morala v prihodnje upoštevati strožje predpise v skladu z DSA, vendar bodo ti veljali le za Kanale WhatsApp, torej storitev za razširjanje informacij širokemu občinstvu uporabnikov, ne pa tudi za osnovno dejavnost zasebnih sporočil, je v izjavi navedla komisija.

WhatsApp se je tako pridružil Facebooku, Instagramu, TikToku, X in drugim na seznamu 26 zelo velikih spletnih platform z več kot 45 milijoni uporabnikov mesečno v EU.

Meta ima zdaj štiri mesece časa, da zagotovi skladnost WhatsAppa z dodatnimi obveznostmi na podlagi DSA, je še sporočila Evropska komisija.

Te obveznosti vključujejo redno ocenjevanje in zmanjševanje sistemskih tveganj, ukrepe za preprečevanje širjenja nezakonitih vsebin, zaščito svobode izražanja in temeljnih pravic uporabnikov, mehanizme za preprečevanje volilnih manipulacij in dezinformacij ter močnejša jamstva na področju varstva zasebnosti.