    Svet

    EU WhatsAppu napoveduje strožjo regulacijo

    Meta ima štiri mesece časa, da zagotovi skladnost WhatsAppa z dodatnimi obveznostmi na podlagi akta o digitalnih storitvah.
    Strožji predpisi bodo veljali za funkcijo Kanali, ne pa tudi za storitev zasebnih sporočil. FOTO: Dado Ruvic/Reuters
    Strožji predpisi bodo veljali za funkcijo Kanali, ne pa tudi za storitev zasebnih sporočil. FOTO: Dado Ruvic/Reuters
    STA
    26. 1. 2026 | 17:48
    1:57
    Evropska komisija je WhatsApp opredelila kot zelo veliko spletno platformo v skladu z aktom o digitalnih storitvah (DSA), so sporočili danes v Bruslju. S tem bo platforma, ki je v lasti ameriškega podjetja Meta, podvržena strožjim pravilom EU glede vsebin. To bo veljalo za funkcijo Kanali, ne pa tudi za storitev zasebnih sporočil.

    Šok za TikTok in Instagram: Francija bi lahko ukrepala

    Evropska komisija je WhatsApp označila kot zelo veliko spletno platformo v skladu z DSA, saj je njena funkcija Kanali presegla 45 milijonov mesečno aktivnih uporabnikov v EU.

    Tarča preiskave v Bruslju zaradi spolno eksplicitnih vsebin tudi Muskov grok

    Kot taka bo morala v prihodnje upoštevati strožje predpise v skladu z DSA, vendar bodo ti veljali le za Kanale WhatsApp, torej storitev za razširjanje informacij širokemu občinstvu uporabnikov, ne pa tudi za osnovno dejavnost zasebnih sporočil, je v izjavi navedla komisija.

    WhatsApp se je tako pridružil Facebooku, Instagramu, TikToku, X in drugim na seznamu 26 zelo velikih spletnih platform z več kot 45 milijoni uporabnikov mesečno v EU.

    Meta ima zdaj štiri mesece časa, da zagotovi skladnost WhatsAppa z dodatnimi obveznostmi na podlagi DSA, je še sporočila Evropska komisija.

    Te obveznosti vključujejo redno ocenjevanje in zmanjševanje sistemskih tveganj, ukrepe za preprečevanje širjenja nezakonitih vsebin, zaščito svobode izražanja in temeljnih pravic uporabnikov, mehanizme za preprečevanje volilnih manipulacij in dezinformacij ter močnejša jamstva na področju varstva zasebnosti.

    Evropska komisijadružbena omrežjametaAkt o digitalnih storitvahregulacijawhatsapp

