EU z razvodenelimi cilji na vrh v Amazoniji

V brazilskem Belému bodo v prihodnjih dveh tednih na podnebni konferenci Združenih narodov (Cop30) deset let po sklenitvi pariškega podnebnega sporazuma poskušali okrepiti globalna prizadevanja za zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov in zajezitev naraščanja temperature na 1,5 stopinje Celzija.

Vsaj za EU, ki velja za pionirko podnebnih prizadevanj, je vsaka podnebna konferenca velika preizkušnja. Tokratna, ki se bo uradno začela v ponedeljek, bo posebno zapletena, saj po svetu ni veliko volje za intenzivnejše ukrepanje. EU, ki ima le še šestodstotni delež izpustov, s prizadevanji za njihovo zmanjšanje sama ne more več narediti veliko.