EU za širitev brez trojanskih konjev

Letnice 2004, 2007 in 2013 zaznamujejo tri zadnje širitve EU. Po vstopu Hrvaške kot zadnje je bil širitveni proces dolgo v krču, saj ni bilo jasno, ali je s krizami načeta Unija, iz katere je z brexitom izstopila ena od treh najmočnejših držav članic, sploh še pripravljena sprejemati medse novinke. Po novem je ­zagona več.

Najbolje kaže Črni gori. Rešitve, ki bodo v črnogorski pristopni pogodbi, bodo nato model predvsem za druge, večje in težavnejše države. V tem kontekstu ni Islandije, ki kaže vse več zanimanja za EU. Vstop bogate severne države bi lahko spremenil videnje širitve med dvomljivci, pokazal bi tudi privlačnost Unije v času Donalda Trumpa, agresivne Rusije in vzpona Kitajske.