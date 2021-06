EU zaprla zračni prostor za beloruska letala

Svet Evropske unije se je danes odločil za zaprtje zračnega prostora EU za beloruske letalske družbe, so sporočili iz sveta. Ukrep, za katerega so se zaradi prisilnega pristanka Ryanairovega letala in aretacije opozicijskega aktivista Romana Protaseviča na vrhu konec maja zavzeli voditelji EU, naj bi začel veljati v soboto.V skladu z ukrepom članice EU beloruskim letalskim družbam ne bodo smele odobriti pristanka ali vzleta na svojem ozemlju ter letenja v svojem zračnem prostoru, so navedli na Svetu EU.Prepoved naj bi po poročanju francoske tiskovne agencije AFP začela veljati v soboto.Svet EU, v katerem so zastopane države članice, je tako sledil pozivu voditeljev unije, ki so se na vrhu konec maja zavzeli za prepoved uporabe evropskega zračnega prostora in letališč za beloruska letala. Zavzeli so se tudi razširitev seznama posameznikov in pravnih oseb v Belorusiji, ki bi jih lahko doletele sankcije. Poleg tega naj bi pripravili dodatne ciljne gospodarske sankcije proti režimu beloruskega predsednikaVeleposlaniki držav članic naj bi seznam posameznikov in pravnih oseb, proti katerim bi uvedli sankcije, dokončali prihodnji teden. Med drugim naj bi bilo na seznamu okoli 10 oseb, odgovornih za prisilni pristanek Ryanairovega letala v Minsku, kjer so aretirali beloruskega opozicijskega aktivistain njegovo partnerko, poroča AFP.