EU zaskrbljena zaradi razmer v Tanzaniji: v protestih ubitih več sto ljudi

Evropska unija je zelo zaskrbljena zaradi nasilja, blokade interneta in poročil o nepravilnostih na nedavnih predsedniških volitvah v Tanzaniji, je danes sporočila visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas. Oblasti je med drugim pozvala k maksimalni zadržanosti in izpustitvi pridržanih politikov.

V izjavi je poudarila, da so zanesljiva poročila o velikem številu smrtnih žrtev in hudih poškodbah izjemno zaskrbljujoča, so sporočili v Bruslju.

Izpostavila je, da so čas pred volitvami zaznamovala poročila o ugrabitvah in izginotjih ter nasilju, ki je omejevalo državljanski in demokratični prostor. Pozvala je k takojšnji izpustitvi vseh pridržanih politikov ter preglednemu in poštenemu sojenju za aretirane, kot tudi k hitri in podrobni preiskavi poročil o ugrabitvah, izginotjih in nasilju.

Po njenih besedah EU ceni partnerstvo s Tanzanijo v skladu s skupnimi zavezami iz dogovora povezave z Organizacijo afriških, karibskih in pacifiških držav (OACPS) leta 2023. Tanzanijsko vlado je pozvala k nadaljevanju prizadevanj za vzpostavitev polnega večstrankarskega sistema in dialogu z vsemi deležniki, zlasti opozicijo in civilno družbo.

V Tanzaniji so v soboto sporočili, da je po uradnih podatkih na sredinih predsedniških volitvah z veliko večino zmagala dosedanja predsednica države Samia Suluhu Hassan. Po volitvah so izbruhnili množični protesti, ker sta bila iz volilne tekme izključena dva njena največja izzivalca, policija pa je proti protestnikom uporabila solzivec in strelno orožje. Po trditvah opozicije je bilo pri tem ubitih najmanj 800 ljudi.

Potovanja odsvetovana

Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve odsvetuje vsa potovanja v Tanzanijo iz turističnih in drugih razlogov, ki niso nujna, so sporočili in opozorili, da se je stopnja varnostnega tveganja za državo dvignila na visoko stopnjo previdnosti. V državi naj bi bilo okoli 150 Slovencev. Že v petek je MZEZ slovenske državljane, ki se mudijo na območju Tanzanije pozvalo k previdnosti. Svetovali so jim izogibanje območjem, kjer se zbira večje število ljudi, ter jih pozvali, naj se javijo ministrstvu oziroma njegovi dežurni službi.