Bruselj daje dronom novo nalogo: ubijanje žuželk

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    Droni v kmetijstvu so se močno razširili, zakonodaja pa jim ni sledila.
    Evropska komisija priznava, da pri varni uporabi dronov še vedno obstajajo pomembne neznanke. (Fotografija je simbolična) FOTO: Kim Hong-ji/Reuters
    Galerija
    Evropska komisija priznava, da pri varni uporabi dronov še vedno obstajajo pomembne neznanke. (Fotografija je simbolična) FOTO: Kim Hong-ji/Reuters
    R. I.
    20. 8. 2026 | 08:19
    20. 8. 2026 | 08:23
    4:06
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    Evropska komisija želi odpreti vrata širši uporabi dronov v kmetijstvu, tudi za škropljenje pesticidov. Sedanja evropska pravila namreč uporabo pesticidov iz zraka praviloma prepovedujejo, države članice pa že več let opozarjajo, da zakonodaja ne sledi razvoju tehnologije, piše Politico.

    Kmetijski droni so se v zadnjem desetletju hitro uveljavili. Kmetom lahko pomagajo pri spremljanju polj, zgodnjem odkrivanju škodljivcev in pomanjkanja vode ter natančnejši uporabi gnojil in pesticidov. Ker lahko obdelajo le prizadeta območja, bi lahko zmanjšali količino uporabljenih kemikalij in s tem tudi stroške ter vplive na okolje.

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    »Evropa ima znanje in tehnologijo, da postane vodilna na področju digitalnega kmetijstva. Zdaj moramo zagotoviti, da bodo od tega imeli koristi tudi kmetje,« je na družbenem omrežju zapisal evropski komisar za kmetijstvo Christophe Hansen.

    Pravila iz časa pred kmetijskimi droni

    Uporabo pesticidov iz zraka ureja evropska direktiva iz leta 2009, ki je nastala predvsem zaradi tveganj pri škropljenju z letali in helikopterji. Takrat droni v kmetijstvu še niso imeli današnje vloge.

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    Države članice lahko njihovo uporabo za škropljenje danes dovolijo le v posebnih okoliščinah, ko je uporaba na tleh otežena ali nevarna. Komisija meni, da sedanja ureditev zavira razvoj tehnologije in hkrati otežuje pridobivanje podatkov o njeni varni uporabi.

    Še vedno namreč ni dovolj jasno, kako daleč se pri uporabi dronov širijo pesticidi in kateri sistemi omogočajo njihovo najbolj natančno nanašanje. Prav omejitve uporabe pa otežujejo zbiranje novih podatkov.

    Države članice želijo spremembo

    Države članice si za spremembo pravil prizadevajo že več let. Decembra 2024 je 15 držav Evropsko komisijo pozvalo, naj pripravi nov predlog.

    Pri dronih bi države članice lahko dovolile širšo uporabo, če bi ocenile, da ta ne predstavlja večjega tveganja kot tradicionalno škropljenje s tal. FOTO: Yves Herman/Reuters
    Pri dronih bi države članice lahko dovolile širšo uporabo, če bi ocenile, da ta ne predstavlja večjega tveganja kot tradicionalno škropljenje s tal. FOTO: Yves Herman/Reuters

    Češko ministrstvo za kmetijstvo ocenjuje, da zanimanje kmetov za drone narašča, predvsem zaradi prizadevanj za zmanjšanje tveganj, povezanih z uporabo pesticidov. 

    »Droni lahko pomagajo zmanjšati količino uporabljenih sredstev, omejiti njihov vpliv na organizme, ki jim niso namenjeni, in hkrati ohraniti konkurenčno kmetijsko proizvodnjo,« je povedal tiskovni predstavnik ministrstva Vojtěch Bílý.

    Po predlogu Komisije bi lahko države članice širšo uporabo dronov dovolile, če bi ocenile, da ta ne predstavlja večjega tveganja kot običajno škropljenje s tal. Svet EU je maja podprl večjo svobodo držav pri odobritvah.

    Okoljevarstveniki opozarjajo

    Čeprav je širša uporaba dronov manj sporna od nekaterih drugih delov predlagane reforme pravil o pesticidih, okoljevarstvene organizacije opozarjajo, da bi morali regulatorji pred odobritvami počakati na več znanstvenih podatkov.

    Skrbi jih predvsem mogoče širjenje pesticidov zunaj ciljnih območij, pa tudi varstvo podatkov. Opozarjajo še, da bi lahko draga tehnologija povečala razliko med velikimi kmetijami in manjšimi pridelovalci.

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    Komisija medtem pripravlja tudi širšo strategijo digitalizacije kmetijstva, s katero želi Evropo postaviti v ospredje razvoja preciznega kmetovanja. Pri tem naj bi imeli pomembno vlogo umetna inteligenca, sateliti in droni.

    Spremembe pravil o dronih pa ostajajo povezane s širšim svežnjem sprememb zakonodaje o varnosti hrane in krme. Če države članice in Evropski parlament pri njegovih bolj spornih delih ne bodo našli kompromisa, bi lahko skupaj z njimi znova padla tudi liberalizacija uporabe kmetijskih dronov.

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    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKolesarstvoTourKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

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    Magazin

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