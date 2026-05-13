Enostavneje po Evropi z vlakom

Evropska komisija je predstavila nova pravila, s katerimi želi poenostaviti potovanja z vlakom po Evropi in spodbuditi uporabo železniškega prometa namesto letal, poroča afp. Po predlogu bi morali železniški prevozniki svoje vozovnice omogočiti tudi konkurenčnim spletnim platformam ter na svojih straneh prodajati vozovnice drugih operaterjev.

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je ob predstavitvi poudarila, da so danes mednarodna železniška potovanja pogosto zapletena, saj morajo potniki za eno pot kupovati več različnih vozovnic. To prinaša dodatne stroške in težave ob zamudah ali zamujenih povezavah.

Po novih pravilih bi morali veliki nacionalni operaterji, ki obvladujejo več kot polovico domačega trga, na svojih spletnih straneh prikazovati tudi storitve konkurentov in prodajati njihove vozovnice, če bi ti to zahtevali. Predlog bi tako vplival predvsem na velika podjetja, kot so SNCF, Deutsche Bahn in Trenitalia.

Združenje evropskih železniških podjetij CER predlogu ostro nasprotuje. Njegov predsednik Alberto Mazzola meni, da gre za neupravičen poseg v trg, saj bi podjetja morala prodajati storitve konkurence. Opozarja tudi, da bi nova pravila koristila predvsem velikim spletnim platformam za prodajo vozovnic.

Evropska komisija želi istočasno okrepiti pravice potnikov. Če bi potnik zaradi zamude zamudil naslednjo povezavo na enotni vozovnici, bi moral prevoznik zagotoviti novo potovanje ali vračilo denarja ter po potrebi tudi hrano, prenočišče in drugo pomoč.

Predlog morajo zdaj potrditi še države članice EU in Evropski parlament, zato se pričakujejo dolga pogajanja. Evropska komisija ocenjuje, da bi lahko predlagane spremembe v prihodnjih letih povečale število potnikov na vlakih za približno pet odstotkov.