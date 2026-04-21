Europol izsledil 45 prisilno deportiranih ukrajinskih otrok

Evropski policijski urad (Europol) je skupaj z mednarodnimi partnerji izsledil 45 ukrajinskih otrok, ki so bili domnevno prisilno premeščeni v Rusijo, Belorusijo in na ukrajinska ozemlja pod rusko okupacijo. Informacije o otrocih so delili z ukrajinskimi oblastmi, je sporočil Europol.

Preiskovalci iz 18 držav in Mednarodnega kazenskega sodišča (ICC) so dva dni v Haagu skupaj pripravljali poročila o otrocih, ki bi lahko vodila do njihovih lokacij. Analitiki so preučevali spletne vire in za iskanje otrok uporabili tehnologijo prepoznavanja obrazov, na primer s pomočjo fotografij, ki so jih posredovali starši. Ob tem so odkrili prevozne poti in vpletene vojaške enote.

Več kot 19.500 ugrabljenih otrok

Po podatkih Europola je bilo od začetka ruske invazije na Ukrajino leta 2022 z zasedenih ukrajinskih ozemelj ugrabljenih več kot 19.500 otrok. Nekatere so posvojili Rusi, medtem ko so drugi nameščeni v prevzgojnih taborih in psihiatričnih bolnišnicah.

To je bila tretja mednarodna akcija Europola, namenjena iskanju otrok, ugrabljenih v Ukrajini. Preiskavo je spodbudil ICC, ki je leta 2023 izdal mednarodna naloga za prijetje ruskega predsednika Vladimirja Putina in ruske komisarke za otrokove pravice Marije Lvove-Belove.