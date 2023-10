Europol zasegel rekordno količino nezakonitih pesticidov

V mednarodni operaciji Srebrna sekira, ki že več let poteka pod vodstvom Evropskega policijskega urada (Europol), so organi pregona letos zasegli 2040 ton nezakonitih pesticidov, kar je največji zaseg tovrstnih proizvodov doslej. V akciji so aretirali tudi 21 osumljencev in onemogočili delovanje več obratov za proizvodnjo ponarejenih pesticidov.

Pri izvedbi operacije, ki je potekala med letošnjim 23. januarjem in 28. aprilom, so sodelovali organi pregona iz 32 držav, od tega pristojni organi vseh držav članic tudi še iz petih drugih držav, so sporočili iz Europola.

Preiskovalci so pod drobnogled vzeli vse, od prodaje ponarejenih ali napačno označenih izdelkov do nereguliranega uvoza prepovedanih snovi po spletu kot tudi zunaj njega. V okviru tega so izvajali inšpekcijske preglede na kopenskih in morskih mejah, notranjih trgih, spletu ter pri ponudnikih paketnih storitev.

Glavna trga, od koder na globalni trg vstopajo nezakoniti pesticidi, po ugotovitvah Europola ostajata Azija in Južna Azija, velik del proizvodnje in končne obdelave pa poteka tudi v EU.

Skupaj zasegli že 7000 ton »strupov«

Izvršna direktorica Europola Catherine De Bolle je pri tem dejala, da so v osmih izvedbah operacije skupno zasegli že skoraj 7000 ton nezakonitih in ponarejenih pesticidov. Po njenih besedah želijo z operacijo opozoriti tudi na posledice, ki jih omenjene snovi prinašajo. Med drugim močno obremenjujejo okolje, javno zdravje, kmetijstvo in ogrožajo življenja čebeljih družin.

»Z njihovo odstranitvijo s trga prispevamo k varnejši in bolj zdravi prihodnosti državljanov EU,« je dodala.

Pesticidi sicer sodijo med najbolj pravno regulirane oziroma nadzorovane svetovne proizvode. To pomeni, da je z njimi mogoče trgovati in jih uporabljati v EU le, če so dokazano varni in odobreni. Nezakoniti pesticidi pa na drugi strani negativno vplivajo tudi na gospodarstvo EU in ugled deležnikov v celotni agroživilski verigi.

Operacijo so med drugim podprli tudi v uradu EU za intelektualno lastnino (EUIPO), evropskem uradu za boj proti goljufijam (OLAF) in generalnem direktoratu evropske komisije za zdravje in varnost hrane. Za koordinacijo operacije pa je skrbel Europol ter omogočil tudi izmenjavo informacij med državami in zagotavljal operativno podporo. Pri operaciji pa sta sodelovali tudi združenji CropLife Europe in CropLife International.