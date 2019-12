FOTO:Eva Petrič v newyorški veleblagovnici Bergdorf Goodman

Eva Petrič. Foto: Barbara Kramžar

Sporočila v steklenički

New York – Evo Petrič že od nekdaj fascinirajo vonjave, ki so po njenem prepričanju sposobne povezav s čustvi. Mlada slovenska umetnica v elitni newyorški veleblagovnici namreč po novem prodaja svoje parfume, kar je v živahnem predprazničnem času ameriškega velemesta še posebno priznanje.Eva Petrič se v eni najbolj znamenitih veleblagovnic New Yorka ne predstavlja prvič. V izložbenih oknih Bergdorf Goodman, ki gledajo na Peto avenijo, so bile že razstavljene njene fotografije in čipkaste inštalacije. Leta 2013 so bile tam njene Sence (siva snov-jezik senc), leta 2015 pa so jo povabili na predstavitev čipkastih stvaritev kot nekakšne kolektivne kože. »Med Fashion Week je bil poudarek, kaj je pod obleko, ne pa obleka sama,« je razložila. V oddelku veleblagovnice za parfume so zdaj na voljo trije izdelki, ki so skupni projekt Petričeve in industrijske oblikovalke Mateje Dimic Šušteršič in so materializacija sodelovanja Eve Petrič z Evropsko vesoljsko agencijo ESA. Leta 2015 so jo namreč povabili k simulaciji, kakšno bi bilo življenje na Luni.Zadolžena je bila za občutek osamitve, predstavljati si je morala, da jo je zapustila celotna ekipa in je na Luni ostala sama, pravi. Na temelju teh občutkov je predlagala umetniška projekta, ki bi se spremenila v kontekstu vesolja in astronavte povezovala z Zemljo. »Ena od mojih idej so bile vonjave,« je povedala. »Zamisel za Data Bank of Emotions (DBE) je, da je sto mililitrov vonjav v bistvu komunikacijsko sredstvo, predstavlja, kaj so ljudje in česa so zmožni: so nositelji in dajatelji emocij.«Parfumi (po receptih Petričeve so jih izdelali v Franciji) ponazarjajo stekleničko s sporočilom, ki jo vržemo v morje ali v tem primeru v vesolje, je razložila slovenska umetnica. Prva serija se imenuje A Message From Earth, sporočilo z Zemlje, ročno izdelani unikatni pokrovček, ki ga je naredila oblikovalka in umetnica Mateja Šuštaršič Dimic, je videti kot astereoid. Druga serija je Curiosity, radovednost, pokrovček pa je narejen iz keramike in deluje kot Mars - ponazarja emocijo raziskovanja. In tretja je Empathy, sočutje, ki ponazarja Zemljo in keramični pokrovček je tudi videti kot Zemlja. »Vsaka steklenička vsebuje ročno gravuro mojih podob, vsaka podoba je različna. Senčna fotografija je bila prevedena v idrijsko čipko, da sem jo lahko vgravirala na stekleničko.«Vsak izdelek nosi certifikat, ker je vsak pač ročni unikatni izdelek in umetniški objekt: »Gre za omejeno serijo 528 kosov unikatnih umetniških objektov (nisva jih še toliko naredili, a to bo končno število), ki ponazarja univerzalno frekvenco ljubezni. Že Tesla je raziskoval, kako je voda tudi prenašatelj emocij in da frekvence, čeprav jih ne občutimo, ker jih vseh ne znaznamo, vseeno vplivajo na naš DNK. Raziskoval je že, kako bi s tem zdravili raka in zato sva pač izbrali to številko, da ima nek pomen. Navsezadenje je tudi vonj nekaj, česar se ne zavedamo vedno, naše telo pa se ga in deluje na vse različne načine. Res je komunikacijsko sredstvo.«Vsaka od vonjav po formuli Eve Petrič je drugačna tudi zaradi podobice, ki je na steklenički, a imajo tudi nekaj skupnega: vsaka od njih ima z lipovim izvlečkom v sebi delček drevesa, ki predstavlja Slovenijo (zato sta se v množici razpoložljivih stekleničk odločili uporabiti slovensko stekleničko, izdelek Steklarne Hrastnik) »Lipa je naše drevo, njegovi lističi so v obliki srca in ponazarjajo tudi druženje, ki se je dogajalo prav pod lipo. To pripelje do tega, da je vonj res komunikacijsko sredstvo. "Parfumi oziroma cel izdelek se prodajajo v zelo omejeni seriji kot unikatni umetniški objekti," je povedala Eva Petrič. "Ceno določa Bergdorf Goodman in tudi, koliko časa jih bodo prodajali - oboje bo odvisno od odziva njihovih strank. Ceno so postavili na 300 dolarjev za en izdelek."