Evropa bi Ukrajini dala 140 milijard evrov iz ruskih sredstev, Belgijo skrbi

Evropski voditelji, tudi v Združenem kraljestvu, so vse bolj prepričani, da lahko do konca leta dosežejo dogovor o načrtu, po katerem bi Ukrajini posodili 140 milijard evrov, zavarovanih z zamrznjenimi ruskimi sredstvi. Ta denar se šteje za ključnega, če želi Kijev ohraniti svojo obrambo, piše Guardian.

Predlog Evropske komisije je bil predstavljen prejšnji teden na srečanju finančnih ministrov G7 v Washingtonu, ta teden pa bo še tema vrha voditeljev EU v Bruslju. Udeležba ZDA ostaja negotova.

Poljski zunanji minister Radosław Sikorski je dejal, da je rešitev blizu. »Zelo preprosto je – ali uporabimo denar agresorja, ali pa svojega. Ne sprašujte me, kaj raje vidim.«

Načrt predvideva, da bi EU Ukrajini zagotovila brezobrestno posojilo v višini 140 milijard evrov, zavarovano z ruskimi zamrznjenimi sredstvi, ki jih hrani finančna institucija Euroclear. Posojilo bi bilo formalno vračljivo – pod pogojem, da bo Rusija po koncu vojne ta sredstva uporabila za plačilo vojnih odškodnin. EU ob tem poudarja, da ne gre za zaplembo.

Poljski zunanji minister Radosław Sikorski : »Zelo preprosto je – ali uporabimo denar agresorja, ali pa svojega. Ne sprašujte me, kaj raje vidim.« FOTO: Reuters

Ukrajina ima zaradi vojne velik proračunski primanjkljaj in je doslej za pomoč pri financiranju vojne računala na zaveznike. Toda stroški rastejo, podpora ZDA pa je negotova, zato breme vse bolj pade na evropske države. Ukrajina ocenjuje, da bo leta 2026 potrebovala 50 milijard dolarjev zunanje pomoči, pri čemer bodo nujna sredstva že od aprila 2026.

Belgija, kjer je pri Euroclearu zamrznjenih kar 183 milijard evrov ruskih sredstev, zahteva garancije, da v primeru propada sheme ne bo sama nosila stroškov in tožb. Prav tako želi več pritiska na G7, naj sprejme podobne ukrepe.

Tudi britanska finančna ministrica Rachel Reeves je načrt obravnavala z drugimi finančnimi ministri G7 v Washingtonu. Del načrta predvideva, da bi države G7 skupaj jamčile za dolg – predvsem zato, da bi pomirile Belgijo. Združeno kraljestvo naj bi prispevalo k temu mehanizmu, čeprav samo nima veliko zamrznjenih ruskih sredstev.

Vloga ZDA ostaja odprta – imajo sicer le približno 7 milijard dolarjev takih sredstev, a njihova politična in pravna podpora velja za pomembno, čeprav ne nujno za finančno bistveno.

Britanski vladni predstavnik je dejal: »G7 se strinja, da moramo še naprej pritiskati na Putina, naj sede za pogajalsko mizo, hkrati pa raziskati nove načine financiranja ukrajinske obrambe z uporabo vrednosti ruskih državnih sredstev.«