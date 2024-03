Evropa bo na udaru kitajskega trgovinskega cunamija

V nadaljevanju preberite:

A prav Evropejci bi morali pozorno poslušati, kaj je govoril kitajski premier, kajti če je kdo ta teden prebral članek Svet pričakuje nov kitajski šok, objavljen v Wall Street Journalu, je moral med vrsticami enournega poročila kitajskega premiera prepoznati prav to, kar bo letos iz Kitajske k nam prišlo kot šok, na katerega nismo pripravljeni. V želji, da bi dosegla petodstotno rast, bi se lahko azijska sila zatekla k cenenemu izvozu velike količine izdelkov, ki jih njen trg ne bo mogel absorbirati. Čeprav si vodstvo v Pekingu sistematično prizadeva odpirati nove trge v državah v razvoju, so v resnici ZDA in Evropa tarče kitajskih izvoznikov, ki si želijo ustvariti dejanski zaslužek.