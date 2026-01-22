Evropa hoče nauk iz grenlandske krize

Zaradi prvega zmanjšanja čezatlantskih napetosti v zvezi z Grenlandijo po pogovoru generalnega sekretarja Nata Marka Rutteja in Donalda Trumpa se je današnji izredni vrh EU začel v mirnejšem ozračju. Kljub temu bodo voditelji lahko izmenjali mnenja o tem, kako naj se Unija odziva v novi realnosti, ko z druge strani Atlantika prihajajo grožnje in izsiljevanje.

Trumpovo žuganje z dodatnimi carinami osmim državam, ki so na sever napotile vojake, je naletelo na jasen odziv: EU je pripravljena udariti s protiukrepi. Takšno odvračanje Trumpa, ki je v zadnjem letu v drugih delih sveta že večkrat popustil, ko je trčil ob zid, je bilo uspešno. Za zdaj.