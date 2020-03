Evropa išče protikrizna orožja

Bruselj – Evropska politika je, na ravni EU, pred prelomnimi in daljnosežnimi odločitvami, s katerimi se bo odzivala na širjenje koronavirusa in njegove posledice, zlasti na recesijo z vsemi njenimi razsežnostmi.Priprave nanje potekajo v posebnih okoliščinah. V nasprotju z ministri, voditelji držav članic in od četrtka še evropskim parlamentom se fizično sestajajo le še veleposlaniki držav članic v EU. Danes bo potekala videokonferenca zunanjih ministrov. Ne bodo se lotili le vprašanj, kot je začetek nove operacije pred libijsko obalo za nadzor embarga na orožje, temveč tudi geopolitičnih in gospodarskih posledic ...