Evropa izbira novega varuha evra

Bruslju začel še en kadrovski poker – boj za položaj na vrhu Evropske centralne banke (ECB) v Frankfurtu. Španec Pablo Hernández de Cos in Nizozemec Klaas Knot. Za zdaj ni jasno, kdo od dveh kandidatov bo izbran za vodenje ECB. Oba imata bogate izkušnje in veljata za izvrstna kandidata.

Prihodnje leto bosta ECB zapustila dva člana njenega šestčlanskega izvršilnega odbora, Irec Philip R. Lane in Nemka Isabel Schnabel. Pričakovati je, da bo izbira kadrov za vse tri položaje del širšega kadrovskega svežnja. Slovenija doslej na tej ravni v ECB ni imela predstavnika.