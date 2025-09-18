  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Pozdravljeni!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet

    Evropa je postala še znatno nevarnejša za interspolne osebe

    Nasilje nad ljudmi, rojenimi s spolnimi značilnostmi, ki jih ni mogoče uvrstiti v medicinski kategoriji moški in ženska, v Evropi dosega grozovite razsežnosti.
    Več kot polovica interspolnih Evropejcev je v zadnjem letu razmišljala o samomoru. FOTO: Henry Nicholls/Reuters
    Galerija
    Več kot polovica interspolnih Evropejcev je v zadnjem letu razmišljala o samomoru. FOTO: Henry Nicholls/Reuters
    M. B.
    18. 9. 2025 | 19:43
    18. 9. 2025 | 20:33
    A+A-

    Evropa je postala nevaren kraj za vse tiste, ki ne ustrezajo normativnim definicijam moškega ali ženske. Evropejci s prirojenimi variacijami spolnih značilnosti, ki jih ni mogoče uvrstiti v strogo ločeni medicinski kategoriji moški in ženska, se v zadnjih letih soočajo z velikim porastom nasilja, je ugotovila vodilna agencija EU za človekove pravice.

    Agencije EU za temeljne pravice (FRA) je v torek objavila poročilo, ki temelji na anketi 1.920 interspolnih ljudi iz 30 evropskih držav. V njem ugotavlja, da se je od leta 2019 pogostost nasilja nad interspolnimi osebami močno povečala, porast pa bistveno presega celo že tako povečano stopnjo nasilja nad pripadniki drugih skupin LGBT+.

    15 odstotkov interspolnih Evropejcev, ki so sodelovali pri raziskavi, je bila fizično ali spolno napadena v letu pred raziskavo. V petih letih pred raziskavo pa jih je bilo fizično ali spolno napadenih kar 34 odstotkov, kar je trikrat več kot pri LGBT+ nasplošno. 

    image_alt
    V ospredju zatiranje s strani oblasti in družbe

    Kar tri četrtine vseh je doživelo nadlegovanje zaradi sovraštva, kar je skoraj dvakrat več kot leta 2019 in bistveno višje od, še vedno grozljivo visokega povprečja vseh pripadnikov LGBTQ+, kjer je sovražno motivirano nadlegovanje doživelo 55 odstotkov vseh vprašanih. 

    Dve tretjini interspolnih se čutita diskriminirani, večinoma na delovnem mestu. Kar 76 odstotkov interspolnih otrok je v šoli doživelo bulijanje (nasilje, grožnje ali norčevanje). 

    Kar 57 odstotkov interspolnih prebivalcev EU je doživelo operacijo ali drugo medicinsko terapijo, ki spreminja njihove spolne značilnosti, ne da bi bili z njo docela seznanjeni in nanjo pristali. Skoraj 40 odstotkov pa jih je bilo podvrženih terapijam za spremembo seksualne orientacije ali spolne identitete, ugotavlja Agencije EU za temeljne pravice.

    53 odstotkov interspolnih je v letu pred raziskavo razmišljalo o samomoru, kar je znatno več od siceršnje katastrofalno visoke stopnje  - kar 37 odstotkov - med širšo LGBTQ+ populacijo. 

    Odstotek interspolnih Evropejcev živi brez strehe nad glavo, kar je petkrat višja stopnja brezdomstva kot sicer v EU, kjer je brezdomnih 0,2 odstotkov ljudi. 

    Organizirano spodbujanje sovraštva

    Dunajska agencija je porast povezala s širšim vzdušjem »naraščajoče ali vztrajajoče nestrpnosti in sovraštva ter intenzivnih spletnih kampanj sovraštva«, ki so »instrumentalizirale« skupnost LGBT+, poroča Guardian

    »Kampanje dezinformacij, ki spodbujajo nestrpnost in predsodke, pogosto vodijo tuji in domači akterji, ki želijo spodkopati evropske in zahodne demokracije ter temeljne vrednote, kot so dostojanstvo, enakost in raznolikost,« je zapisala agencija. Veliko ljudi ve zelo malo o tistih, ki se identificirajo kot interspolni, transspolni, nebinarni ali spolno raznoliki, kar tem kampanjam omogoča širjenje dezinformacij in »spodbujanje sovraštva in nasilja proti njim«, so dodali.

    image_alt
    Slepa pega pravne države

    V svojih ugotovitvah je agencija EU ta teden opozorila, da so posledice te diskriminacije za interspolne osebe daljnosežne. »Njihova ponavljajoča se viktimizacija ter številni in prepleteni izzivi, s katerimi se soočajo, lahko vodijo v hudo izključenost in kritične življenjske situacije, kot so brezdomstvo, samomorilne misli ali poskusi samomora.«

    Agencija EU je pozvala države, naj dodajo spolne značilnosti med zaščitene razloge v protidiskriminacijski zakonodaji in storijo več za boj proti kaznivim dejanjem iz sovraštva in sovražnemu govoru, usmerjenemu proti interspolnim osebam, pa tudi naj prepovejo razširjeno prakso medicinskega »pohabljanja intersspolnih genitalij« in terapij za prisilno spreminjanje spolne orientacije in identitete. 

    »Interspolne osebe v EU doživljajo zaskrbljujoče ravni izključenosti, diskriminacije in nasilja. Njihov boj zahteva nujen odziv. Zagotoviti jim je treba ciljno usmerjeno podporo, ki obravnava njihove posebne potrebe, da lahko uživajo svoje temeljne pravice in živijo dostojno življenje,« je dejala direktorica FRA  Sirpe Rautio.

    Področje v Sloveniji ostaja neurejeno

    Po podatkih organizacije Transakcija se okoli 1,7 odstotka ljudi rodi interspolnih. Interspolni ljudje v slovenskem zdravstvu niso posebej opredeljeni, zato niso zajeti v podatkovne zbirke, posledično podatkov o operacijah za »normalizacijo spola« ni, niti se s problematiko obravnave intersponih oseb v Sloveniji nihče sistematično ne ukvarja.

    image_alt
    Položaj transspolnih in interspolnih oseb ostaja neurejen

    Operacije novorojenčkov, s katerimi otrokovo telo spremenijo, da ustreza normativom ženskega ali moškega telesa, so pri nas še vedno dovoljene, čeprav je k prepovedi že pred leti pozval tudi Evropski parlament. Zagovornik načela enakosti pa je v raziskavi obravnave interspolnosti v Sloveniji opozoril, da zdravstvene organizacije »zelo pogosto kršijo pravico pacientov do seznanitve z zdravstveno dokumentacijo«, ko gre za ljudi, ki so bili v otroštvu operirani zaradi telesnih spolnih značilnosti, ki ne ustrezajo normam za žensko ali moško telo. 

    Sorodni članki

    Photo
    Novice  |  Evropa izbira
    Desne stranke

    Ko populisti nimajo odgovorov, se spravijo na priseljence, skupnost LGBT+ ...

    Kakor običajno pred volitvami populisti kažejo s prstom na grešne kozle vseh vrst, domnevno odgovorne za križe in težave običajnih ljudi.
    Mimi Podkrižnik, Novica Mihajlović, Anja Intihar, Nataša Čepar 6. 6. 2024 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Incident ob začetku festivala LGBT filma

    Policija zbira informacije in poziva k ničelni toleranci do nasilja

    Naj bo dogodek razlog več za ogled filma, so pozvali na Inštitutu 8. marec. Nataša Pirc Musar: Grožnje družbi niso mavrične zastave, ampak nestrpnost.
    10. 12. 2023 | 09:58
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Ne nasilju nad udeleženci Parade ponosa

    LGBTIQ+: Neodzivna vlada in nepodporna policija

    Poziv odgovornim političnim in državnim institucijam ob nasilju in očitki policiji, ki žrtev ni zaščitila, storilcev ni preganjala in ni jih popisala.
    21. 6. 2023 | 12:55
    Preberite več
    Photo
    Novice  |  Slovenija
    Ljubljana

    Parada ponosa tarča homofobnih napadov

    Z veliko povorko se je v Ljubljani zaključil festival Parada ponosa.
    Mirt Bezlaj 17. 6. 2023 | 17:25
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Zloraba zaposlenih

    Serijsko ponarejali in množično oškodovali delavce

    En obtoženec je priznal krivdo za ponarejanje listin in bil obsojen, oškodovani delavci v Mariboru na svoj denar še čakajo.
    Novica Mihajlović 18. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Zdravstvo

    Manever koalicije, s katerim bo preskočila blokado Primca

    Zakon o digitalizaciji zdravstva vlada spet poslala v državni zbor. Obravnava predvidoma novembra. Bo šlo v tretje rado?
    Barbara Eržen 18. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Moda

    Kdo je ženska, ki je v Ljubljani obudila kultno veleblagovnico Nama

    Modni slog Ljubljančank in Ljubljančanov bo od zdaj naprej tudi v rokah podjetne Italijanke.
    Daša Mavrič 18. 9. 2025 | 10:35
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Odmevi

    Igor E. Bergant ne odhaja

    V medijih je zaokrožila novica o menjavi voditelja Odmevov, ki pa, kot pojasnjujejo na RTV, ne drži.
    17. 9. 2025 | 15:24
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vseživljenjski MS Office 2021 za samo 31 EUR in Windows 11 za 13 EUR na Keysoff

    Microsoftova orodja za produktivnost, kot sta Word in Excel, uporabljajo šole in podjetja po vsem svetu, kar pomeni, da je dostop do njih ključnega pomena.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 13:59
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Zakaj chefi prisegajo na meso z znakom »izbrana kakovost – Slovenija«

    Uspeh jedi je vedno odvisen od kakovosti sestavin, zato se najboljši kuharji pri izbiri ne zanašajo na naključje.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 15:59
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Revmatoidni artritis: kaj je in kako vpliva na vaše sklepe

    Revmatoidni artritis povzroča kronično vnetje sklepov, ki lahko brez ustreznega zdravljenja vodi v trajne deformacije in izgubo funkcije.
    Promo Delo 16. 9. 2025 | 12:49
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Kako preprečiti plesen in vlago v bivalnih prostorih

    Tihi sovražniki doma; vlaga, plesen in slab zrak. Kaj lahko sami naredimo za čistejši zrak v prostoru in bolj zdravo bivanje?
    Promo Delo 12. 9. 2025 | 13:16
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Trajnostni razvoj

    Trajnostno poslovanje ni le enkraten projekt

    V podjetjih trajnostni proces zahteva zmožnost prilagajanja hitrim spremembam in transparentno komunikacijo.
    Marjana Kristan Fazarinc 18. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Razbremenitev podjetij

    Podjetja si želijo čim manj zapletenih pravil

    Cilj digitalnega svežnja je zmanjšanje upravnega bremena za vsaj 25 odstotkov za vsa podjetja ter za vsaj 35 odstotkov za mala in srednja podjetja.
    Marjana Kristan Fazarinc 18. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Dodatno zdravstveno zavarovanje

    Pacient v stiski ne sme ostati sam

    Dolgi čakalni roki, nerazumevanje navodil in digitalne ovire otežujejo manevriranje po zdravstvenem sistemu.
    Milka Bizovičar 17. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vlaga v stanovanju

    Ureditev prezračevanja naj bo del energetske prenove

    Po energetski sanaciji, pri menjavi oken, izolaciji strehe in fasade naravne izmenjave zraka ni več.
    Milka Bizovičar 17. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    interspolnostnasiljediskriminacijaLGBTIQ+

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Premium
    Novice  |  Svet
    Toplogredni plini

    Podnebni cilji EU se vse bolj majejo

    Evropa, ki je tradicionalno na čelu zmanjševanja izpustov, je v strahu za industrijo bolj previdna pri ambicijah.
    Peter Žerjavič 18. 9. 2025 | 20:43
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Invazivne vrste

    Na Primorskem bodo odstranjevali gnezda orientalskega sršena

    Tujerodna žuželka svetlo rjave barve z rjavo-rumenim zadkom lahko povzroča težave v kmetijstvu, zlasti v čebelarstvu, sadjarstvu in vinogradništvu.
    18. 9. 2025 | 20:19
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    SP v Tokiu

    Tako hitro že 40 let ni tekla nobena tekmovalka

    Ameriška zvezdnica Sydney McLaughlin-Levrone je z drugim najhitrejšim časom doslej zanesljivo osvojila zlato v teku na 400 metrov.
    18. 9. 2025 | 20:09
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Nika Prevc najboljša Slovenka na olimpijski generalki v Predazzu

    Svetovna rekorderka se je na tekmi za veliko nagrado FIS v smučarskih skokih v Italiji izkazala z drugim mestom.
    Miha Šimnovec 18. 9. 2025 | 20:08
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Oškodovanje družbe

    Svetelšek: Nismo plačali, ker nisem podpisal

    Nekdanji predsednik uprave Engrotuš Aleksander Svetelšek vztraja, da je sporna garancijska izjava ponarejena.
    Špela Kuralt 18. 9. 2025 | 19:55
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    SP v Tokiu

    Tako hitro že 40 let ni tekla nobena tekmovalka

    Ameriška zvezdnica Sydney McLaughlin-Levrone je z drugim najhitrejšim časom doslej zanesljivo osvojila zlato v teku na 400 metrov.
    18. 9. 2025 | 20:09
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Nika Prevc najboljša Slovenka na olimpijski generalki v Predazzu

    Svetovna rekorderka se je na tekmi za veliko nagrado FIS v smučarskih skokih v Italiji izkazala z drugim mestom.
    Miha Šimnovec 18. 9. 2025 | 20:08
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Oškodovanje družbe

    Svetelšek: Nismo plačali, ker nisem podpisal

    Nekdanji predsednik uprave Engrotuš Aleksander Svetelšek vztraja, da je sporna garancijska izjava ponarejena.
    Špela Kuralt 18. 9. 2025 | 19:55
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Družinski nakupi: tako lahko letno prihranite tudi sto evrov

    S preprostimi rešitvami lahko privarčujete, ne da bi se pri tem morali odpovedali udobju, kakovosti in izdelkom, ki jih imate radi.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    SODOBNA IMPLANTOLOGIJA

    Inovativni pristopi, ki vračajo samozavest

    Z naprednimi implantološkimi rešitvami do svobode, samozavesti in nove kakovosti življenja.
    Promo Delo, Promo Delo 15. 9. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Vse, kar morate vedeti o naložbenem zlatu: Od nakupa do varnega shranjevanja

    Razmišljate o varčevanju za prihodnost ali o tem, kam pametno vložiti svoj denar? Preudarni vlagatelji se vse pogosteje odločajo za zlato.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 09:10
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    BTC Logistični center širi zmogljivosti in gradi logistiko prihodnosti

    BTC Logistični center že vrsto let zagotavlja celovite logistične storitve za izdelke široke potrošnje.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 12:51
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH

    Temelj uspeha slovenskega podjetja s 70-letno tradicijo

    Ljubljanske mlekarne dokazujejo, da je skrb za ljudi temelj sodobnega in uspešnega podjetja.
    Promo Delo 16. 9. 2025 | 09:53
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Heineken z vizionarskim projektom odpira svet novih doživetij

    Heineken že desetletja ustvarja trenutke kakovostnega druženja in odpira vrata svežim pogledom na svet.
    Promo Delo 17. 9. 2025 | 13:31
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Slovenci še ne izkoriščamo vseh priložnosti finančnih trgov

    Slovenci na bankah držimo milijarde v nizko donosnih, a »varnih« oblikah varčevanja.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    BIVANJE

    Okna, ki prepuščajo do dvakrat več dnevne svetlobe

    Dom ni le prostor za bivanje, temveč okolje, ki mora vse leto zagotavljati udobje in dobro počutje.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 11:26
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Pet mitov o bitcoinu – in zakaj ga Slovenci kupujejo na bencinskem servisu

    Bitcoin na Petrolu: s kuponi Bitins do bitcoina brez banke, registracije in zapletenih postopkov
    Promo Delo 11. 9. 2025 | 09:21
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Košarka

    Košarkarska vročica z Delovim brezrokavnikom s kapuco in Dunking Devils

    V Planetu Koper je ob posebnem košarkarskem dogodku potekala promocija kapucarjev, ki jih je v sodelovanju s partnerji pripravila Medijska hiša Delo.
    Delo 3. 9. 2025 | 14:04
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Jesen v Dolini Soče v znamenju gibanja in okusov

    Najlepše barve v naravi in na krožnikih vabijo od 19. septembra do 12. oktobra v Dolino Soče.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 12:45
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Peugeot 3008 – digitalni sopotnik nove dobe

    V avtomobilskem svetu ni več dovolj, da je vozilo zgolj zmogljivo in udobno. Danes imajo vozniki in potniki bistveno večja pričakovanja kot nekoč.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 11:18
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Vredno branja

    Se bodo slabši ekonomski učinki začeli kazati tudi v Sloveniji?

    Geopolitične napetosti in upad povpraševanja v Evropi silijo podjetja k iskanju novih izvoznih strategij.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 09:05
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kako najhitreje do poslovnega kredita?

    Ste podjetnik z vizijo, projektom ali kupcem, a vas do uresničitve loči le še dostop do financ?
    Promo Delo 17. 9. 2025 | 09:07
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zima v tonih 9. Zimskega festivala

    Ko hladni večeri mesto zavijejo v tišino, se Ljubljana prebuja v glasbi.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 08:20
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Vzajemni skladi pod drobnogledom: sedem zmot, ki jih razbijamo z dejstvi

    Je vlaganje samo za bogate in izkušene? Moramo res imeti veliko finančnega znanja? Je zares podobno igram na srečo?
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 10:08
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Pametni sistem za upravljanje z električno energijo

    Iščete način, kako zmanjšati stroške in prevzeti nadzor nad porabo energije?
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 10:25
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo