Evropa je postala še znatno nevarnejša za interspolne osebe

Evropa je postala nevaren kraj za vse tiste, ki ne ustrezajo normativnim definicijam moškega ali ženske. Evropejci s prirojenimi variacijami spolnih značilnosti, ki jih ni mogoče uvrstiti v strogo ločeni medicinski kategoriji moški in ženska, se v zadnjih letih soočajo z velikim porastom nasilja, je ugotovila vodilna agencija EU za človekove pravice.

Agencije EU za temeljne pravice (FRA) je v torek objavila poročilo, ki temelji na anketi 1.920 interspolnih ljudi iz 30 evropskih držav. V njem ugotavlja, da se je od leta 2019 pogostost nasilja nad interspolnimi osebami močno povečala, porast pa bistveno presega celo že tako povečano stopnjo nasilja nad pripadniki drugih skupin LGBT+.

15 odstotkov interspolnih Evropejcev, ki so sodelovali pri raziskavi, je bila fizično ali spolno napadena v letu pred raziskavo. V petih letih pred raziskavo pa jih je bilo fizično ali spolno napadenih kar 34 odstotkov, kar je trikrat več kot pri LGBT+ nasplošno.

Kar tri četrtine vseh je doživelo nadlegovanje zaradi sovraštva, kar je skoraj dvakrat več kot leta 2019 in bistveno višje od, še vedno grozljivo visokega povprečja vseh pripadnikov LGBTQ+, kjer je sovražno motivirano nadlegovanje doživelo 55 odstotkov vseh vprašanih.

Dve tretjini interspolnih se čutita diskriminirani, večinoma na delovnem mestu. Kar 76 odstotkov interspolnih otrok je v šoli doživelo bulijanje (nasilje, grožnje ali norčevanje).

Kar 57 odstotkov interspolnih prebivalcev EU je doživelo operacijo ali drugo medicinsko terapijo, ki spreminja njihove spolne značilnosti, ne da bi bili z njo docela seznanjeni in nanjo pristali. Skoraj 40 odstotkov pa jih je bilo podvrženih terapijam za spremembo seksualne orientacije ali spolne identitete, ugotavlja Agencije EU za temeljne pravice.

53 odstotkov interspolnih je v letu pred raziskavo razmišljalo o samomoru, kar je znatno več od siceršnje katastrofalno visoke stopnje - kar 37 odstotkov - med širšo LGBTQ+ populacijo.

Odstotek interspolnih Evropejcev živi brez strehe nad glavo, kar je petkrat višja stopnja brezdomstva kot sicer v EU, kjer je brezdomnih 0,2 odstotkov ljudi.

Organizirano spodbujanje sovraštva

Dunajska agencija je porast povezala s širšim vzdušjem »naraščajoče ali vztrajajoče nestrpnosti in sovraštva ter intenzivnih spletnih kampanj sovraštva«, ki so »instrumentalizirale« skupnost LGBT+, poroča Guardian.

»Kampanje dezinformacij, ki spodbujajo nestrpnost in predsodke, pogosto vodijo tuji in domači akterji, ki želijo spodkopati evropske in zahodne demokracije ter temeljne vrednote, kot so dostojanstvo, enakost in raznolikost,« je zapisala agencija. Veliko ljudi ve zelo malo o tistih, ki se identificirajo kot interspolni, transspolni, nebinarni ali spolno raznoliki, kar tem kampanjam omogoča širjenje dezinformacij in »spodbujanje sovraštva in nasilja proti njim«, so dodali.

V svojih ugotovitvah je agencija EU ta teden opozorila, da so posledice te diskriminacije za interspolne osebe daljnosežne. »Njihova ponavljajoča se viktimizacija ter številni in prepleteni izzivi, s katerimi se soočajo, lahko vodijo v hudo izključenost in kritične življenjske situacije, kot so brezdomstvo, samomorilne misli ali poskusi samomora.«

Agencija EU je pozvala države, naj dodajo spolne značilnosti med zaščitene razloge v protidiskriminacijski zakonodaji in storijo več za boj proti kaznivim dejanjem iz sovraštva in sovražnemu govoru, usmerjenemu proti interspolnim osebam, pa tudi naj prepovejo razširjeno prakso medicinskega »pohabljanja intersspolnih genitalij« in terapij za prisilno spreminjanje spolne orientacije in identitete.

»Interspolne osebe v EU doživljajo zaskrbljujoče ravni izključenosti, diskriminacije in nasilja. Njihov boj zahteva nujen odziv. Zagotoviti jim je treba ciljno usmerjeno podporo, ki obravnava njihove posebne potrebe, da lahko uživajo svoje temeljne pravice in živijo dostojno življenje,« je dejala direktorica FRA Sirpe Rautio.

Področje v Sloveniji ostaja neurejeno

Po podatkih organizacije Transakcija se okoli 1,7 odstotka ljudi rodi interspolnih. Interspolni ljudje v slovenskem zdravstvu niso posebej opredeljeni, zato niso zajeti v podatkovne zbirke, posledično podatkov o operacijah za »normalizacijo spola« ni, niti se s problematiko obravnave intersponih oseb v Sloveniji nihče sistematično ne ukvarja.

Operacije novorojenčkov, s katerimi otrokovo telo spremenijo, da ustreza normativom ženskega ali moškega telesa, so pri nas še vedno dovoljene, čeprav je k prepovedi že pred leti pozval tudi Evropski parlament. Zagovornik načela enakosti pa je v raziskavi obravnave interspolnosti v Sloveniji opozoril, da zdravstvene organizacije »zelo pogosto kršijo pravico pacientov do seznanitve z zdravstveno dokumentacijo«, ko gre za ljudi, ki so bili v otroštvu operirani zaradi telesnih spolnih značilnosti, ki ne ustrezajo normam za žensko ali moško telo.