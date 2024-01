Evropa kot mehka tarča ruskih dezinformacij

V nadaljevanju preberite:

Okrepitev skrajne desnice v evropskem parlamentu, nadaljevanje vojne v Ukrajini in volilna zmaga Donalda Trumpa v ZDA bi, v spremstvu intenzivnega hibridnega delovanja Rusije, lahko prihodnje leto povzročili velik pretres na stari celini. Z ruskim napadom na Ukrajino so dezinformacije postale del vojne.

Strategija akterjev je izkoriščanje notranjih razmer, šibkih točk v evropskih družbah. V EU si želijo predvsem utrditi odpornost držav na takšne napade pred evropskimi volitvami. »Rusija in drugi so postavili intenzivno infrastrukturo laganja, manipulacij in destabilizacije v industrijskem obsegu in na sofisticiran način,« je ocenil zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell.