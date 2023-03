Evropa kot orožarna za Ukrajino

V nadaljevanju preberite:

Takojšnje dobave streliva, skupne nabave topovskih granat kalibra 155 milimetrov in zagon evropske oborožitvene industrije, to so tri glavne točke načrta EU za večjo podporo Ukrajini pri obrambi pred rusko agresijo in njeno zmago v vojni. To bo danes tema skupnega zasedanja obrambnih in zunanjih ministrov EU, v bruseljskem žargonu imenovanega jumbo.

Po načrtu zunanjepolitičnega predstavnika EU Josepa Borrella bosta v okviru posebnega instrumenta za mir (EPF) na voljo dve dodatni milijardi evrov za nabavo streliva. Z milijardo evrov bodo financirali države članice, ki bodo poslale strelivo iz svojih skladišč. Z drugo milijardo bo EU državam sofinancirala nabavo novih 155-milimetrskih granat, ki stanejo po okoli 4000 evrov.