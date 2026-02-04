Evrobarometer: Slovenci zaupajo EU, a ne smeri svoje države

Na področju varnosti in zaščite so Evropejci najbolj zaskrbljeni zaradi konfliktov in vojn v bližini. Veliko zaskrbljenost je na ravni EU izreklo 72 odstotkov anketiranih. V Sloveniji je delež z 59 odstotki med nižjimi. Po Evropi temu sledijo zaskrbljenost zaradi terorizma, kibernetskih napadov iz držav zunaj EU in nenadzorovanih migracijskih tokov.

Ti so za Slovence največji razlog za zaskrbljenost. Slovenci so bolj optimistični od povprečja EU, kar zadeva prihodnost sveta, EU in svoje države. Kljub temu po izsledkih evrobarometra niso prepričani, ali je smer, v katero gre država, res najboljša. Tako jih je le 28 odstotkov ocenilo, da je smer prava.