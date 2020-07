Evropa kritična do poljske napovedi odstopa od istanbulske konvencije

Zbigniew Ziobro. FOTO: Kacper Pempel/Reuters

Istanbulska konvencija oziroma konvencija Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima je sicer prvo nadnacionalno orodje, ki določa zavezujoče pravne norme, s katerimi naj bi preprečili nasilje na podlagi spola.

V petek je v Varšavi več tisoč ljudi protestiralo proti odstopu Poljske od konvencije. FOTO:Wojtek Radwanski/AFP

Potem ko je Poljska napovedala, da bo odstopila od istanbulske konvencije, so v Svetu Evrope izrazili razočaranje in poudarili, da bo to velik korak nazaj pri zaščiti žensk pred nasiljem. Kritični so tudi v Evropskem parlamentu.Poljski pravosodni minister, ki konvencijo označuje za »feminističen izum, ki želi upravičiti homoseksualno ideologijo«, je v soboto napovedal, da bo v ponedeljek pripravil uraden dokument, s katerim bo ministrstvo za družino pozval, naj pripravi poljski odstop od konvencije.Generalna sekretarka Sveta Evropeje namero Poljske označila za alarmantno in dodala, da je Svet Evrope pripravljen z Varšavo razčistiti morebitne nejasnosti v zvezi z leta 2011 sprejeto konvencijo.Poljska je h konvenciji pristopila leta 2012, ko je bila na oblasti sredinska vlada, tri leta kasneje pa jo je ratificirala.Tudi več evropskih poslancev je izrazilo zaskrbljenost zaradi namere Poljske. Predsednica skupine Socialistov in demokratov (S&D)je dejala, da je sramota, da želi članica EU odstopiti od konvencije, katere cilj je bolje zaščititi ženske pred nasiljem.Da Poljska krepi mračnjaški duh preteklosti, je na Twitterju zapisala evropska poslanka in predsedujoča SD(S&D). Dodala je, da je zaskrbljujoče, ker se »Slovenija zadnje mesece vse prevečkrat pojavlja v družbi višegrajskih držav«.Vodja skupine Renew v Evropskem parlamentupa je poudaril, da boj proti nasilju nad ženskami ni ideologija, temveč moralna zaveza. Nekdanji belgijski premieriz iste skupine je namero Varšave označil za škandalozno.Irska evroposlankaEPP) pa je pozvala k ratifikaciji dokumenta na evropski ravni, saj je za vsako žensko ključno, da ne ostane nezaščitena pred nasiljem.V petek je v Varšavi več tisoč ljudi protestiralo proti odstopu Poljske od konvencije.Istanbulska konvencija eksplicitno ne omenja istospolnih zvez, kljub temu pa v nekaterih državah, med drugim na Madžarskem in Slovaškem, njeni nasprotniki trdijo, da ni v skladu z definicijo zakona kot skupnosti oseb različnega spola.