Evropa mora Afriki pomagati, da prekine dolžniški krog

Za posojilojemalce v Afriški uniji so zdaj obrestne mere dva- do trikrat višje kot v bogatejših državah, zaradi česar se posojila spreminjajo v okove.

Pomembno je, da bi učinki segli daleč čez afriško celino. Resnična razbremenitev dolga pomaga zmanjševati revščino, širiti dostop do izobraževanja in krepiti zdravstvene sisteme, s čimer se svet lahko bolje zaščiti pred prihodnjimi pandemijami in humanitarnimi krizami, hkrati pa zmanjša migracijske pritiske in ublaži varnostne grožnje. FOTO: Camilla Richetti/AFP

Afriški in evropski voditelji se danes in jutri v Luandi v Angoli udeležujejo vrha Evropske unije in Afriške unije. Ob 25. obletnici partnerstva med unijama srečanje ne bo le priložnost za praznovanje, ampak tudi trenutek, ko se bo začrtalo, kaj bo naslednje četrtstoletje pomenilo za odnose med celinama. Noreena Hertz opozarja, da bo najnovejši val avtomatizacije verjetno nesorazmerno prizadel zaposlene ženske. Za Afriko je na kocki več kot kdajkoli prej. Številne države bremenijo nevzdržne ravni državnega dolga, ki jim onemogočajo vlaganje v odporno infrastrukturo in trajnostni razvoj. Javni zunanji dolg se je od leta 2008 več kot potrojil, pri čemer se je močno povečal delež obveznosti do zasebnih imetnikov obveznic. Dolžniške obremenitve še stopnjujeta porast stroškov zadolževanja in ...