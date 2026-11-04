​Evropa ne bi smela prehitro slaviti zaušnice ameriškemu predsedniku

Vmesne volitve v ZDA ne pomenijo mirnejših čezatlantskih odnosov, se strinja večina komentatorjev. Čeprav se zdi, da je Donald Trump doživel boleč poraz, ki ga nekateri razumejo kot zavrnitev desnega populizma, so sogovorniki opozorili, da se Evropa zaradi tega ne sme sprostiti. V ospredju so vprašanja, ali se bo poraženi predsednik zdaj še bolj naslonil na zunanjo politiko, kjer lahko deluje mimo kongresa, in ali je zmaga demokratov res zagotovilo za nadaljnjo vojaško in finančno podporo Kijevu. Od redkobesednih vlad do bolj zgovornih strokovnjakov analize kažejo enako dilemo: koliko časa še lahko EU računa na ameriški varnostni dežnik in kdaj bo neizogibno, da bo zgradila resno strateško avtonomijo.