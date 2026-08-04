Evropa preplavljena s kokainom, karteli korak pred nami

V pomorskem oporišču na otoku Haulbowline jugovzhodno od Corka častniki v prostoru, polnem zaslonov, spremljajo obsežno območje Atlantskega oceana, ki je postalo ena od prvih bojnih črt v evropskem boju proti drogam. »Kot bi iskali iglo v kopici sena,« potarna poveljnik, ki vodi operacije irske mornarice in želi ostati neimenovan. Njegova naloga je tudi to, da išče nepravilnosti na satelitskih in drugih posnetkih, ki bi lahko nakazovale prisotnost majhnih plovil, ki jih vse pogosteje uporabljajo tihotapci z mamili. Toda tudi če mornarica opazi kaj sumljivega lahko zaradi pomanjkanja kadra in dejstva, da dve od osmih ladij nista primerni za razburkane atlantske vode, hkrati tja napoti »največ tri, običajno pa le dve« plovili. »Nadzorujemo milijon kvadratnih kilometrov,« pravi. »Da bi svoje ...