Evropa noče postati Trumpov divji zahod

Čeprav je po carinskem potresu, ki ga je v mesecih po vrnit­vi v Belo hišo povzročil Donald Trump, vendarle nekaj več miru, ameriški predsednik še vedno rad zažuga stari celini z dodat­nimi trgovinskimi ukrepi, če mu kaj ni pogodu. Posebno ga moti, kadar ima EU načrte za postav­ljanje pravil na področju digitalne industrije.

Na Trumpovi muhi bi bile vse evropske države, ki bi uvedle ­digitalne dajatve. Washington je sicer že hotel, da bi bile digitalne storit­ve del trgovinskih pogajanj, toda v Bruslju tega niso sprejeli. Trumpove ponovne grožnje so gladko zavrnili. Bruseljskih argumentov ne manjka.