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    Evropa noče postati Trumpov divji zahod

    Ena od bruseljskih manter je digitalna suverenost, ki ne more biti predmet pogajanj.
    Trump je članicam EU, ki bi uvedle davek na digitalne storitve, zagrozil z uvedbo 100-odstotnih carin na uvoz blaga v ZDA. FOTO: Dado Ruvic/Reuters
    Galerija
    Trump je članicam EU, ki bi uvedle davek na digitalne storitve, zagrozil z uvedbo 100-odstotnih carin na uvoz blaga v ZDA. FOTO: Dado Ruvic/Reuters
    Peter Žerjavič
    29. 6. 2026 | 19:04
    4:36
    A+A-
    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

    Čeprav je po carinskem potresu, ki ga je v mesecih po vrnit­vi v Belo hišo povzročil Donald Trump, vendarle nekaj več miru, ameriški predsednik še vedno rad zažuga stari celini z dodat­nimi trgovinskimi ukrepi, če mu kaj ni pogodu. Posebno ga moti, kadar ima EU načrte za postav­ljanje pravil na področju digitalne industrije.

    Na Trumpovi muhi bi bile vse evropske države, ki bi uvedle ­digitalne dajatve. Washington je sicer že hotel, da bi bile digitalne storit­ve del trgovinskih pogajanj, toda v Bruslju tega niso sprejeli. Trumpove ponovne grožnje so gladko zavrnili. Bruseljskih argumentov ne manjka. 

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    Šport

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