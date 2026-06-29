Evropa noče postati Trumpov divji zahod

Čeprav je po carinskem potresu, ki ga je v mesecih po vrnitvi v Belo hišo povzročil Donald Trump, vendarle nekaj več miru, ameriški predsednik še vedno rad zažuga stari celini z dodatnimi trgovinskimi ukrepi, če mu kaj ni pogodu. Posebno ga moti, kadar ima EU načrte za postavljanje pravil na področju digitalne industrije.
Na Trumpovi muhi bi bile vse evropske države, ki bi uvedle digitalne dajatve. Washington je sicer že hotel, da bi bile digitalne storitve del trgovinskih pogajanj, toda v Bruslju tega niso sprejeli. Trumpove ponovne grožnje so gladko zavrnili. Bruseljskih argumentov ne manjka.
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