Evropa počasi odpira vrata svetu

Vsaj na evropskem povprečju

Iz Beneluksa še ne gre zlahko v Slovenijo

Bruselj – Za Američane, Brazilce in Ruse bo pri vstopu še veljala prepoved za nebistvena potovanja v EU, je pričakovana odločitev držav članic, ki naj bi bila uradno potrjena danes.Na ravni EU je bil sprožen pisni postopek odločanja, rok za odgovore glavnih mest je danes opoldne. Na pozitivnem seznamu naj bi bilo 14 držav, kot so Avstralija, Črna gora, Japonska, Maroko, Nova Zelandija ali Srbija. Med njimi ni Brazilije, Indije, Rusije, Savdske Arabije in ZDA, prav tako tudi ne BiH, Kosova in Severne Makedonije.Prepoved za nebistvena potovanja v EU velja že od marca in z novo ureditvijo bi odprli vrata za ljudi iz držav, ki nimajo slabše epidemiološke slike kot EU. Osnovno merilo je, da so v zadnjih dveh tednih imeli število na novo okuženih okoli povprečja EU ali pod njim.To je v Uniji znašalo 16 na 100.000 prebivalcev. V ZDA je število okužb nekajkrat višje, kot je v Evropi postavljena zgornja meja, zato so tamkajšnje razmere po ocenah v EU še vedno kritične. Nadaljnji pogoj je, da so gibanja stabilna ali da se število okuženih znižuje. Poleg tega mora celoten odziv na pandemijo vključevati testiranje, sledenje stikom, omejitvene ukrepe.Na pozitivnem seznamu naj bi bila tudi Kitajska, a pod pogojem, da zagotovi recipročnost z odpravo omejitev za vstop potnikov iz evropskih držav. Seznam držav naj bi bil prenovljen vsaka dva tedna.Predvsem od turizma odvisnejše države članice so zagovarjale blažje omejitve. Eno od vprašanj, na katero ni bilo odgovora, je, kako lahko z gotovostjo potrdijo, da so podatki, ki jih objavljajo tretje države, verodostojni. Ne glede na omejitve bo vstop dovoljen posebnim kategorijam potnikov, kot so zdravstveni delavci, strokovnjaki, diplomati, študenti, sezonski delavci v kmetijstvu, osebje v transportu.Odločitev sicer velja kot priporočilo državam članicam in štirim pridruženim državam v schengenskem območju. O njegovem izvajanju v praksi odloča vsaka država sama, kar bi lahko pomenilo uvedbo različnih režimov. V Uniji si želijo čim bolj usklajeno delovanje.Tega znotraj schengenskega ob izbruhu pandemije ni bilo. V državah članicah je še vedno veliko nejasnosti in omejitev pri potovanjih. Tako Slovenija dežel Beneluksa ne obravnava kot epidemiološko varne države, zato morajo potniki iz teh držav v karanteno, čeprav se je število okužb pri njih v zadnjih tednih precej znižalo.