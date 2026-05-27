Evropa razmišlja o posredniku: pravi človek za Moskvo je še neznanka

Ker so pogovori pod vodstvom ZDA in Donalda Trumpa zašli v slepo ulico, se Evropska unija bolj ukvarja z vprašanjem, kako bi lahko pripomogla h končanju vojne v Ukrajini. Čeprav se še niso začele razprave o vsebinskem in tehničnem okviru za pogajanja, je v obtoku vse več imen politikov, ki bi lahko bili posredniki na evropski strani.

Ena od ocen je, da bi Rusija, ki kljub množičnim izgubam vojakov na fronti ne napreduje več in vse bolj občuti gospodarske težave, vendarle lahko bila pripravljena na mirovne pogovore. Dvomov o pravilnosti takšne analize ne manjka, saj očitno še ni čas za konec evropske diplomatske izolacije Putina.