    PREMIUM   D+   |   Svet

    Evropa se bolj resno pripravlja na obrambo

    V Bruslju so predstavili načrt obrambne pripravljenosti EU do leta 2030 z nosilnimi projekti, kot je zaščita pred droni.
    Med najnujnejšimi projekti EU je zagotavljanje zaščite pred droni. FOTO: Elisabeth Mandl/Reuters
    Med najnujnejšimi projekti EU je zagotavljanje zaščite pred droni. FOTO: Elisabeth Mandl/Reuters
    Peter Žerjavič
    16. 10. 2025 | 13:38
    16. 10. 2025 | 13:56
    5:24
    Evropska komisija je danes sprejela načrt s cilji in mejniki za obrambno pripravljenost do leta 2030. V njem je konkretno predviden načrt krepitve evropskih obrambnih zmogljivosti. Voditelji držav EU bodo o načrtu razpravljali na vrhu v Bruslju čez teden dni. »Nedavne grožnje so pokazale, da je Evropa ogrožena. Zaščititi moramo vsakega državljana in vsak kvadratni centimeter našega ozemlja,« je zatrdila predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen. Logika postavljenih mejnikov je, da bi lahko preverjali, kaj je bilo narejeno. Štirje nosilni projekti V načrtu so predlagani štirje ...

    Evropska obrambaoboroževanjeRusijadroniUrsula von der LeyenUkrajinaRuska grožnjaVojaška industrija

