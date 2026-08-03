Evropa se je zaradi Ceute še enkrat razklala

Predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen je pred jutrišnjim videozasedanjem notranjih ministrov EU o naukih krize v Ceuti v pismu Pedru Sánchezu po poročanju več medijev pohvalila učinkovito delovanje Španije pri obvladovanju pritoka migrantov iz Maroka.

Italija je že obvestila evropsko komisijo o začetku enomesečnega nadzora potnikov na zračni in pomorski meji s Španijo. Italijanskemu zunanjemu ministru Antoniu Tajaniju v enem od nastopov ni uspelo najbolj prepričljivo pojasniti, kako bi takšen nadzor deloval. Poudaril pa je pomen nadzora – tudi na meji s Slovenijo.