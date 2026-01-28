Evropa se pri vprašanju obrambe počasi prebuja

Odmeven nastop generalnega sekretarja Nata Marka Rutteja, ki je v evropskem parlamentu jasno sporočil, da se Evropa ne more braniti brez ZDA in da so vse drugo lahko le sanje, vsaj v uradnih krogih ni imel veliko odzivov. Toda pozivov h krepitvi evropske obrambe je vse več.

Washington jasno pričakuje, da bo Evropa prevzela odgovornost za konvencionalno obrambo. To so prejšnji teden črno na belem zapisali v novi obrambni strategiji ZDA. Ne glede na poklekanje pred Trumpom je njegova naloga v vlogi generalnega sekretarja, da blaži napetosti v zavezništvu.