Evropa se pripravlja na nove katastrofe

V Evropi naj bi se pred poletjem bolje pripravili na požare in naredili več za preventivo. Protipožarna flota Evropske unije bo letos okrepljena in na razpolago bo več denarja. Glede na večletna gibanja je pred staro celino še eno težko poletje.

Evropski komisar za krizno odzivanje Janez Lenarčič je ob začetku sezone požarov opozoril, da s podnebnimi spremembami naraščata pogostost in intenzivnost naravnih katastrof, zato bi morali imeti na razpolago več sredstev. EU bo imela v okviru strateške rezerve RescEU, s katero priskočijo na pomoč državam, letos skoraj dvakrat več požarnih letal in helikopterjev kot lani, skupno 28. Štiri helikopterje in 24 letal bodo gostili Ciper, Češka, Francija, Grčija, Nemčija, Portugalska, Španija in Švedska. Slovenija se tej strateški rezervi še ni pridružila.