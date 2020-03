Evropa se ustavlja, a Francozi bodo volili

Statistika, povezana s Covid-19, leti tudi v Franciji skrb zbujajoče v nebo – uradno okuženih je 3661 ljudi, ker je 800 več kot dan prej, 79 jih je umrlo –, a je vendar vtis, da je macronistična politika še pred dnevi jemala novi koronavirus manj resno, kot je, denimo po prizorih iz bližnje Italije, v resnici zdravstveno, socialno in ekonomsko nevaren. Kljub poudarjeni krizi naj bi Francozi jutri po načrtih izpeljali prvi krog lokalnih volitev, čez teden dni pa še drugega.



Kakor marsikje po Evropi bodo tudi v Franciji od ponedeljka naprej za nedoločen čas zaprte vse izobraževalne ustanove: od vrtcev in šol do univerz, prav tako so prepovedani zbori z več kot sto udeleženci (doslej je bila meja 1000 ljudi), ne bo pa, kot je v četrtkovem nagovoru Francozov dejal predsednik Emmanuel Macron, ustavljen javni promet. Da ne bi v epidemiji klecnil zdravstveni sistem, bodo preložili vse nenujne preglede in posege ter mobilizirali študente medicine in mlajše upokojene zdravstvene delavce, kakor so tudi vsi starejši prebivalci od 70 let pozvani, naj se po novem zadržujejo predvsem doma. A na volitve so, pa naj razume, kdor lahko, za zdaj še vabljeni, kajti po Macronu se »demokratično življenje« mora nadaljevati; tako se je, čeprav oklevaje, menda odločil po posvetu z »znanstveniki« in politiko. Zanimivo je, da po raziskavi Odoxa tudi 64 odstotkov Francozov verjame, da je lokalne volitve treba izpeljati, preostalih 36 odstotkov je proti.

​Brez čakanja v vrstah

Na voliščih, kjer menda ne bo manjkalo razkužil in jih bodo sistematično dezinfecirali, bo le treba spoštovati higienska navodila in varnostno razdaljo, volivci bodo lahko s seboj prinesli tudi temna pisala, za starejše, ki jih virus še posebej ogroža, pa bodo poskrbeli, da jim ne bo treba čakati v vrsti. Zaradi – za mnoge napačne, celo neodgovorne – predsednikove odločitve, da lokalne volitve vendarle izpeljejo, je županja Pariza Anne Hidalgo včeraj sklicala krizni sestanek, medtem ko sta županja Nantesa in župan Bordeauxa že v četrtek prekinila predvolilno kampanjo; zato da bi se lahko »osredotočila na ukrepe za zajezitev širjenja okužbe z novim koronavirusom«.



Če bodo volilno vendarle rinili skozi zid, potem rezultati zadnje ankete, ki so jo včeraj objavili pri OpinionWay, kažejo, da v Parizu, na primer, v prvem krogu najbolje kaže konservativki iz vrst Republikancev Rachidi Dati, z dvema odstotkoma zaostanka ji sledi socialistka Anne Hidalgo, medtem ko je Agnès Buzyn iz macronistične Republike, naprej (REM) z 20 odstotki podpore na tretjem mestu (kar je izjemen poskok). Raziskave javnega mnenja prav tako kažejo, da bi se lahko na čelu Lilla že v prvem krogu obdržala socialistka Martine Aubry, Republikancu Etiennu Blancu kaže najbolje v Lyonu ... Po sedanjih preigravanjih analitikov se lahko, odvisno od dinamike med obema krogoma in razsežnosti širjenja okužb v prihodnjih dnevih, marsikaj še spremeni. A ker so časi krizni, Macron pa privzdignjeno poziva k enotnosti in medgeneracijski solidarnosti, bi lahko volivci na koncu menda precej »nagradili« kandidate iz vrst REM, česar se prvi v državi dobro zaveda. Hkrati najbrž tudi ve, da je s svojim preohlapnim in razvlečenim četrtkovim nagovorom mnoge tudi močno ujezil.

Prebujeni v novi svet

Predsednik Francije poziva v »najhujši zdravstveni krizi zadnjih sto let« k odgovornemu ravnanju vseh in vsakega posameznika. Upati je, da se, kot razmišljajo neredki, njegov še pred dnevi precej sproščen odnos do koronavirusa ne bo vrnil kot bumerang celotni Franciji in Evropi. Ob zdravstveni se napoveduje tudi globoka ekonomska kriza – Macron je napovedal znatno pomoč podjetjem in zaposlenim, ekonomski in finančni minister Bruno Le Maire pa omenil več deset milijard evrov pomoči –, čeprav si za zdaj ni mogoče predstavljati razsežnosti tudi socialne krize, v katero vstopamo in bo vse drugače, kot je bilo še pred tedni. Med najbolj prizadetimi sektorji so prav tako v Franciji turizem, restavracije, (letalski) promet, organizacija dogodkov, športna industrija, kjer so finančni izpadi že gromozanski. A je tudi po Macronovih svarilih v Franciji epidemija bolj ko ne na začetku.