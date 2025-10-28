Evropa se želi rešiti pekinškega pritiska

V nadaljevanju preberite:

Evropska unija vse bolj občuti pritisk Pekinga – tako pri kitajskih omejitvah za izvoz redkih zemelj za strateške panoge kot tudi pri težavah v dobavah nizozemskega proizvajalca polprevodnikov Nexperia. To povzroča vse večja tveganja za industrijo na stari celini.

Predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen je napovedala nov načrt za surovine, poimenovan RESourceEU, kot odgovor na strateške izzive, kot so kitajske omejitve. »Cilj je na kratek, srednji in dolgi rok zagotoviti dostop do alternativnih virov ključnih surovin za našo evropsko industrijo,« je novi načrt opisala Nemka. Vključeval bo ukrepe za spodbujanje krožnega gospodarstva, da bi izkoristili kritične surovine, ki jih že vsebujejo izdelki v prodaji v Evropi, skupne nabave in strateško skladiščenje.