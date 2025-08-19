Evropa si je po vrhu v Beli hiši vsaj nekoliko oddahnila

V nadaljevanju preberite:

Srečanje z ameriškim predsednikom v Beli hiši je po vsem sodeč vsaj nekoliko pomirilo skrbi evropskih voditeljev, da namerava Donald Trump popustiti ključnim zahtevam ruskega predsednika Vladimirja Putina in izsiliti mirovni dogovor, ki Ukrajine ne bi zaščitil pred morebitnim novim napadom Rusije. Evropejci od gostitelja niso prejeli vseh odgovorov, ki so jih želeli, a večina je Trumpove izjave o možnosti ameriških varnostnih jamstev za Ukrajino razumela kot korak v pravo smer.