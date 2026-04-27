Evropa si sivih območij ne more več privoščiti

Po začetku vojne v Ukrajini je zanimanje Evrope za Zahodni Balkan usihalo, kar utegne postati strateško tveganje za Slovenijo, za države, ki mejijo neposredno na regijo in za celotno Evropsko Unijo. Ob močno spremenjenem varnostnem okolju širitev EU ni več le geopolitična nujnost, ampak jo je vse bolj mogoče razumeti kot varnostni instrument. Manj ko je tej dinamični regiji namenjene pozornosti, večje je tveganje postopne destabilizacije.

V Ljubljani se je začela mednarodna konferenca mislišča, imenovanega Prijatelji Zahodnega Balkana z naslovom Zahodni Balkan v vrtincu varnostne geopolitike, ki se je bo udeležilo 33 govornikov iz 24 držav. Vsakoletno srečanje, ki je letos že tretje po vrsti, s tem postaja tradicionalno, tokrat pa prvič obravnava politične in varnostne razmere ter dinamiko reformnih procesov za vstop v EU v vsaki od šestih držav v regiji posebej, začenši s Srbijo.