Evropa v boju s plameni; v Španiji smrtna žrtev med vojaki

Naročite se|Prijavite se
Dve osebi sta umrli v požarih na grškem otoku, v Španiji pa je umrl vojak, medtem ko se je Belgija v nedeljo na meji z Nemčijo spopadala z rekordnim požarom. Evropa se sooča z gozdnimi požari, ki jih povzročajo visoke temperature in sušne razmere zaradi zgodovinsko vročega poletja, ki je že prispevalo k smrti več tisoč ljudi.
Dve osebi sta umrli, na stotine pa je bilo evakuiranih s priljubljenih plaž, ko sta na grškem otoku Salamis blizu Aten izbruhnila dva požara, je sporočila gasilska služba. »Več kot 570 ljudi je bilo evakuiranih s patruljnimi čolni obalne straže in drugimi plovili,« je za AFP povedala tiskovna predstavnica obalne straže.
V nedeljo je med gašenjem večjega gozdnega požara v Aragonu umrl španski vojak, so sporočili pristojni v tej severovzhodni regiji, medtem ko so oblasti na teren poslale največji gasilski arzenal v zgodovini regije. Francoske okrepitve naj bi pomagale zajeziti gozdni požar, ki je izbruhnil prejšnji ponedeljek in ogroža tudi 1000 let star samostan.
Na stotine gasilcev se je na Portugalskem borilo z vrsto požarov. V enem od požarov blizu meje s Španijo, v bližini vasi Dine, je pet gasilcev utrpelo lažje poškodbe, ko je njihovo vozilo zagorelo, poročajo lokalni mediji. Gasilci so se borili z več drugimi požari v bližini španske meje, med drugim v Boticasu in Chavezu, je sporočila agencija za civilno zaščito ANEPC.
Letala in helikopterji za gašenje ter kmetijski traktorji so pomagali gasilcem v boju proti velikanskemu požaru na nedostopnem območju Belgije blizu Nemčije, kjer so v nekaterih krajih odredili delno evakuacijo zaradi naraščajoče grožnje. Vojaški helikopterji, ki so jih podpirali traktorji na tleh, so prevažali vodo, da bi pomagali gasilcem ukrotiti največji požar v sodobni Belgiji, ki gori v težko dostopnem naravnem rezervatu. Požar, katerega izvor še ni znan, se je z 80 hektarjev od petka do nedelje razširil na skoraj 3000 hektarjev.
Hrvaška policija je sporočila, da je aretirala štiri osebe, osumljene, da so zanetile nekatere požare v naravi, ki so v zadnjih dneh zajeli dele jadranske obale. Požari so uničili borove gozdove in oljčne nasade, medtem ko se še naprej Hrvaška bori z valom požarov, ki jih povzročata suša in vročina.
Požar, ki je v departmaju Landes na jugozahodu Francije požgal 1700 hektarjev, je bil po treh dneh operacij s kopnega in iz zraka stabiliziran. Lokalne oblasti so sporočile, da se razmere razvijajo ugodno, saj so se temperature znižale – v nedeljo popoldne so padle na 28 stopinj Celzija, medtem ko je v četrtek, ko je požar izbruhnil, v tem delu Francije bilo kar s 40 °C, povečala pa se je tudi vlažnost. Z lokalne prefekture so sporočili, da se je prva skupina od 650 ljudi, ki so jih evakuirali zaradi požara, v nedeljo zvečer že lahko vrnila na svoje domove.
Komentarji