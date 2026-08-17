Evropa v boju s plameni; v Španiji smrtna žrtev med vojaki

Dve osebi sta umrli v požarih na grškem otoku, v Španiji pa je umrl vojak, medtem ko se je Belgija v nedeljo na meji z Nemčijo spopadala z rekordnim požarom. Evropa se sooča z gozdnimi požari, ki jih povzročajo visoke temperature in sušne razmere zaradi zgodovinsko vročega poletja, ki je že prispevalo k smrti več tisoč ljudi.

Dve osebi sta umrli, na stotine pa je bilo evakuiranih s priljubljenih plaž, ko sta na grškem otoku Salamis blizu Aten izbruhnila dva požara, je sporočila gasilska služba. »Več kot 570 ljudi je bilo evakuiranih s patruljnimi čolni obalne straže in drugimi plovili,« je za AFP povedala tiskovna predstavnica obalne straže.

S Salamine so s čolni in ladjami evakuirali več sto ljudi. FOTO: Yannis Panagopoulos/AFP

V nedeljo je med gašenjem večjega gozdnega požara v Aragonu umrl španski vojak, so sporočili pristojni v tej severovzhodni regiji, medtem ko so oblasti na teren poslale največji gasilski arzenal v zgodovini regije. Francoske okrepitve naj bi pomagale zajeziti gozdni požar, ki je izbruhnil prejšnji ponedeljek in ogroža tudi 1000 let star samostan.

Ognjeni zublji na jugozahodu Španije ogrožajo lokalne vasi in tisoč let star samostan. FOTO: španski gasilci/AFP

Na stotine gasilcev se je na Portugalskem borilo z vrsto požarov. V enem od požarov blizu meje s Španijo, v bližini vasi Dine, je pet gasilcev utrpelo lažje poškodbe, ko je njihovo vozilo zagorelo, poročajo lokalni mediji. Gasilci so se borili z več drugimi požari v bližini španske meje, med drugim v Boticasu in Chavezu, je sporočila agencija za civilno zaščito ANEPC.

Peklensko je bilo tudi na Portugalskem. FOTO: Pedro Rocha/Reuters

Letala in helikopterji za gašenje ter kmetijski traktorji so pomagali gasilcem v boju proti velikanskemu požaru na nedostopnem območju Belgije blizu Nemčije, kjer so v nekaterih krajih odredili delno evakuacijo zaradi naraščajoče grožnje. Vojaški helikopterji, ki so jih podpirali traktorji na tleh, so prevažali vodo, da bi pomagali gasilcem ukrotiti največji požar v sodobni Belgiji, ki gori v težko dostopnem naravnem rezervatu. Požar, katerega izvor še ni znan, se je z 80 hektarjev od petka do nedelje razširil na skoraj 3000 hektarjev.

Hrvaška policija je sporočila, da je aretirala štiri osebe, osumljene, da so zanetile nekatere požare v naravi, ki so v zadnjih dneh zajeli dele jadranske obale. Požari so uničili borove gozdove in oljčne nasade, medtem ko se še naprej Hrvaška bori z valom požarov, ki jih povzročata suša in vročina.

Posledice požara v Omišu na Hrvaškem. FOTO: Leon Vidic

Požar, ki je v departmaju Landes na jugozahodu Francije požgal 1700 hektarjev, je bil po treh dneh operacij s kopnega in iz zraka stabiliziran. Lokalne oblasti so sporočile, da se razmere razvijajo ugodno, saj so se temperature znižale – v nedeljo popoldne so padle na 28 stopinj Celzija, medtem ko je v četrtek, ko je požar izbruhnil, v tem delu Francije bilo kar s 40 °C, povečala pa se je tudi vlažnost. Z lokalne prefekture so sporočili, da se je prva skupina od 650 ljudi, ki so jih evakuirali zaradi požara, v nedeljo zvečer že lahko vrnila na svoje domove.