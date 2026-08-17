  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Berite brezplačno

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKolesarstvoTourKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Video

    Igre

    Tisk

    English



    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet

    Evropa v boju s plameni; v Španiji smrtna žrtev med vojaki

    Gozdni požari divjajo od juga do severa; v Španiji v boju z ognjem umrl vojak. V Belgiji se borijo z rekordno velikim požarom, v Franciji se razmere umirjajo.
    Gasilci med gašenjem požara na grškem otoku Salamina, kjer sta umrli dve osebi. FOTO: Yannis Panagopoulos/AFP
    Galerija
    Gasilci med gašenjem požara na grškem otoku Salamina, kjer sta umrli dve osebi. FOTO: Yannis Panagopoulos/AFP
    R. I.
    17. 8. 2026 | 08:31
    3:35
    A+A-
    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

    Dve osebi sta umrli v požarih na grškem otoku, v Španiji pa je umrl vojak, medtem ko se je Belgija v nedeljo na meji z Nemčijo spopadala z rekordnim požarom. Evropa se sooča z gozdnimi požari, ki jih povzročajo visoke temperature in sušne razmere zaradi zgodovinsko vročega poletja, ki je že prispevalo k smrti več tisoč ljudi.

    image_alt
    Gozdni požar v Belgiji delno pod nadzorom, zajel je okoli 3000 hektarjev površin

    Dve osebi sta umrli, na stotine pa je bilo evakuiranih s priljubljenih plaž, ko sta na grškem otoku Salamis blizu Aten izbruhnila dva požara, je sporočila gasilska služba. »Več kot 570 ljudi je bilo evakuiranih s patruljnimi čolni obalne straže in drugimi plovili,« je za AFP povedala tiskovna predstavnica obalne straže.

    S Salamine so s čolni in ladjami evakuirali več sto ljudi. FOTO: Yannis Panagopoulos/AFP
    S Salamine so s čolni in ladjami evakuirali več sto ljudi. FOTO: Yannis Panagopoulos/AFP

    V nedeljo je med gašenjem večjega gozdnega požara v Aragonu umrl španski vojak, so sporočili pristojni v tej severovzhodni regiji, medtem ko so oblasti na teren poslale največji gasilski arzenal v zgodovini regije. Francoske okrepitve naj bi pomagale zajeziti gozdni požar, ki je izbruhnil prejšnji ponedeljek in ogroža tudi 1000 let star samostan.

    Ognjeni zublji na jugozahodu Španije ogrožajo lokalne vasi in tisoč let star samostan. FOTO: španski gasilci/AFP
    Ognjeni zublji na jugozahodu Španije ogrožajo lokalne vasi in tisoč let star samostan. FOTO: španski gasilci/AFP

    Na stotine gasilcev se je na Portugalskem borilo z vrsto požarov. V enem od požarov blizu meje s Španijo, v bližini vasi Dine, je pet gasilcev utrpelo lažje poškodbe, ko je njihovo vozilo zagorelo, poročajo lokalni mediji. Gasilci so se borili z več drugimi požari v bližini španske meje, med drugim v Boticasu in Chavezu, je sporočila agencija za civilno zaščito ANEPC.

    Peklensko je bilo tudi na Portugalskem. FOTO: Pedro Rocha/Reuters
    Peklensko je bilo tudi na Portugalskem. FOTO: Pedro Rocha/Reuters

    Letala in helikopterji za gašenje ter kmetijski traktorji so pomagali gasilcem v boju proti velikanskemu požaru na nedostopnem območju Belgije blizu Nemčije, kjer so v nekaterih krajih odredili delno evakuacijo zaradi naraščajoče grožnje. Vojaški helikopterji, ki so jih podpirali traktorji na tleh, so prevažali vodo, da bi pomagali gasilcem ukrotiti največji požar v sodobni Belgiji, ki gori v težko dostopnem naravnem rezervatu. Požar, katerega izvor še ni znan, se je z 80 hektarjev od petka do nedelje razširil na skoraj 3000 hektarjev.

    Hrvaška policija je sporočila, da je aretirala štiri osebe, osumljene, da so zanetile nekatere požare v naravi, ki so v zadnjih dneh zajeli dele jadranske obale. Požari so uničili borove gozdove in oljčne nasade, medtem ko se še naprej Hrvaška bori z valom požarov, ki jih povzročata suša in vročina.

    image_alt
    Pričevanja gasilcev in domačinov iz Omiša: »Gorelo je kot bencin«

    Posledice požara v Omišu na Hrvaškem. FOTO: Leon Vidic
    Posledice požara v Omišu na Hrvaškem. FOTO: Leon Vidic

    Požar, ki je v departmaju Landes na jugozahodu Francije požgal 1700 hektarjev, je bil po treh dneh operacij s kopnega in iz zraka stabiliziran. Lokalne oblasti so sporočile, da se razmere razvijajo ugodno, saj so se temperature znižale – v nedeljo popoldne so padle na 28 stopinj Celzija, medtem ko je v četrtek, ko je požar izbruhnil, v tem delu Francije bilo kar s 40 °C, povečala pa se je tudi vlažnost. Z lokalne prefekture so sporočili, da se je prva skupina od 650 ljudi, ki so jih evakuirali zaradi požara, v nedeljo zvečer že lahko vrnila na svoje domove.

    Gasilci z načrtovanimi požigi omejujejo požar na jugozahodu Francije. FOTO: Gaizka Iroz/AFP
    Gasilci z načrtovanimi požigi omejujejo požar na jugozahodu Francije. FOTO: Gaizka Iroz/AFP

    Video
    Novice  |  Črna kronika
    Požar

    V požaru umrla ženska, vodja gasilcev: Žal naši pozivi niso zalegli

    Po požaru so reševalne službe oskrbele 36 ljudi, osem jih je v kritičnem stanju. Gmotna škoda bo ogromna.
    14. 8. 2026 | 07:23
    Preberite več
    Kultura  |  Oder
    Vredno branja

    Umrl je Darko Čuden, profesor, prevajalec in dolgoletni gledališki ustvarjalec

    Njegovo gledališko delo je zaznamovala tudi predstava Bomba v bordelu, ki jo je prevedel iz danščine, insceniral in režiral.
    14. 8. 2026 | 11:48
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Ogenj se širi po Evropi: evakuacije v več državah, v Nemčiji trenutno najhuje

    Nemške oblasti so v noči na petek odredile evakuacijo celotnega kraja Hürtgenwald. Domove je zapustilo 1800 ljudi. V bližini Omiša nov požar.
    14. 8. 2026 | 13:00
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Gozdovi in podnebne spremembe

    Amazonija oddaja nevidni alarm

    V Evropi vročina, požari in škodljivci kažejo, da se meje odpornosti gozdov hitro premikajo. Gozdovi opozarjajo na dva načina.
    Borut Tavčar 14. 8. 2026 | 09:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zakaj se bolečina v rami tako rada vrne

    Bolečine v rami se ob zmanjšanju obremenitve navadno umirijo, še preden je rama znova pripravljena na napore.
    Promo Delo 17. 8. 2026 | 08:31
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zobozdravstvo prihodnosti
    Vredno branja

    Stroka je šla še korak dlje: rešitev tudi za najtežje primere (VIDEO)

    Pacienti z izrazito izgubo čeljustne kosti so bili še pred nekaj leti pogosto brez ustrezne rešitve. Danes transnazalni vsadki odpirajo nove možnosti zdravljenja.
    Promo Delo 17. 8. 2026 | 09:02
    Preberite več
    Magazin  |  Pozdrav poletju
    Vredno branja

    To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

    Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
    Delo 14. 7. 2026 | 14:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Naj otrok dobi svojo bančno kartico? To morajo vedeti starši

    Prvi bančni račun je za otroka eden prvih pomembnih korakov k samostojnosti. Je prostor za žepnino, štipendijo ali prvo plačilo.
    Promo Delo 12. 8. 2026 | 08:38
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Izvozniki

    Za vrhunsko prodajo ni dovolj le vrhunski izdelek

    Zmotno je prepričanje, da bo kakovosten izdelek trg odkril sam. Treba je sistematično ustvarjati tržne priložnosti in razvijati odnose.
    Marjana Kristan Fazarinc 14. 8. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Izvozniki

    Kako podjetja pridejo hitreje do zaupanja na tujih trgih

    Certifikati so za podjetja tudi konkurenčna prednost, poudarja direktor SIQ Gregor Schoss.
    Marjana Kristan Fazarinc 14. 8. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetja

    Kultura vlaganj odškodninskih zahtevkov se širi tudi k nam

    Podjetja so izpostavljena različnim poslovnim tveganjem. Za podjetja je lahko zaradi različnih nesreč izguba dohodka bistveno večja od same materialne škode.
    Marjana Kristan Fazarinc 13. 8. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje 2026

    Zdravje ni strošek, ampak dolgoročna naložba

    Bolj kot to, koliko let dodamo življenju, je ključno, koliko življenja dodamo letom, poudarja Jože Sambt z Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani.
    Marjana Kristan Fazarinc 12. 8. 2026 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Evropasmrtne žrtvepožar

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Nogomet
    Liga narodov

    Boštjan Cesar je dobil nasprotnika, njegova prva preizkušnja bo v Stožicah

    Sebastien Pocognoli je novi selektor škotske reprezentance, prvič bo v vlogi selektorja na dvoboju Uefine lige narodov s Slovenijo.
    17. 8. 2026 | 09:02
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Volitve v Nemčiji

    Dva tisoč evrov za prvega otroka in brezplačni vrtci

    Predvolilne obljube AfD bi v deželni proračun Saške-Anhalt navrtale 2,2-milijardno luknjo.
    Barbara Zimic 17. 8. 2026 | 08:35
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Požari

    Evropa v boju s plameni; v Španiji smrtna žrtev med vojaki

    Gozdni požari divjajo od juga do severa; v Španiji v boju z ognjem umrl vojak. V Belgiji se borijo z rekordno velikim požarom, v Franciji se razmere umirjajo.
    17. 8. 2026 | 08:31
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Odprta kuhinja

    Tedenski jedilnik: Matejini recepti, ki jih boste želeli skuhati takoj

    Pet poletnih receptov Mateje Delakorda za vsak dan v tednu: od cvetačnega stejka in polnjenih paprik do špagetov po neransko ter lignjev iz pečice.
    Odprta kuhinja 17. 8. 2026 | 08:28
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    El Dabaa

    Egipt Rusijo obtožil namerne malomarnosti pri gradnji jedrske elektrarne

    Jedrski koncern Rosatom, znan tudi po ledolomilcih, prav tako gradi nuklearko Paks ll na Madžarskem. El Dabaa naj bi imela štiri ruske reaktorje.
    17. 8. 2026 | 08:13
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Požari

    Evropa v boju s plameni; v Španiji smrtna žrtev med vojaki

    Gozdni požari divjajo od juga do severa; v Španiji v boju z ognjem umrl vojak. V Belgiji se borijo z rekordno velikim požarom, v Franciji se razmere umirjajo.
    17. 8. 2026 | 08:31
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Odprta kuhinja

    Tedenski jedilnik: Matejini recepti, ki jih boste želeli skuhati takoj

    Pet poletnih receptov Mateje Delakorda za vsak dan v tednu: od cvetačnega stejka in polnjenih paprik do špagetov po neransko ter lignjev iz pečice.
    Odprta kuhinja 17. 8. 2026 | 08:28
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    El Dabaa

    Egipt Rusijo obtožil namerne malomarnosti pri gradnji jedrske elektrarne

    Jedrski koncern Rosatom, znan tudi po ledolomilcih, prav tako gradi nuklearko Paks ll na Madžarskem. El Dabaa naj bi imela štiri ruske reaktorje.
    17. 8. 2026 | 08:13
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Branje brez očal se začne pri vidu na daljavo

    Kako svetujem pri operaciji starostne dioptrije in zakaj ista rešitev ni primerna za vsakogar
    Promo Delo 5. 8. 2026 | 15:45
    Preberite več
    Magazin  |  Pozdrav poletju  |  Odkrivamo Slovenijo
    Vredno branja

    Nagradni natečaj: Odkrivamo Slovenijo

    Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
    Delo 10. 7. 2026 | 14:38
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    NASVET

    Dobre navade se začnejo z razumevanjem, ne odrekanjem

    Sodobni ritem življenja od nas zahteva nenehno prilagajanje, pri čemer lahko na področju dobrega počutja zapademo v ekstremne zahteve ali nepotrebno odrekanje.
    Promo Delo 13. 8. 2026 | 08:21
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Dva enaka posnetka RTG, dve popolnoma različni rešitvi

    Pri izbiri zobnih vsadkov odločajo podrobnosti, ki jih razkrijejo celovita diagnostika, sodobne metode in strokovna presoja.
    10. 8. 2026 | 09:04
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Knjiga
    Vredno branja

    Knjiga, ki je pretresla Evropo, zdaj tudi v slovenščini

    Po odmevnem procesu v Franciji je v slovenskem prevodu izšla knjiga Živim naprej, izpoved Gisèle Pelicot, ki je postala simbol boja proti spolnemu nasilju.
    Promo Delo 11. 8. 2026 | 09:31
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Bolečine v hrbtu: kaj res pomaga in čemu se je bolje izogniti?

    Dr. Kernc odgovarja, zakaj se bolečine vračajo, ali hernija diska pomeni konec aktivnega življenja, kaj pove izvid MR in kako poiskati dolgoročno rešitev.
    11. 8. 2026 | 08:55
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Trebuh po porodu: rekonstrukcija trebušne stene

    Številne ženske se po porodu vprašajo, zakaj trebušna stena kljub telovadbi in skrbi zase ostaja ohlapna, koža pa raztegnjena.
    Promo Delo 4. 8. 2026 | 08:32
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKolesarstvoTourKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo