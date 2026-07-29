Ogenj še naprej divja, z obale pri Bordeauxu evakuirali skoraj štiri tisoč ljudi

Skoraj 4.000 ljudi so preventivno evakuirali iz turističnih območij na atlantski obali Francije, saj se zaradi vračanja močnega vetra in novega vročinskega vala znova povečuje nevarnost širjenja obsežnih gozdnih požarov, poroča The Guardian.

Gasilci se že več dni borijo z ognjenimi zublji v Franciji in Španiji, kjer razmere ostajajo izjemno zahtevne. Evakuacija zajema kampe, počitniška naselja in drugo turistično nastanitev v okolici priljubljenega letovišča Lacanau, zahodno od Bordeauxa.

Francoski predsednik Emmanuel Macron je razmere označil za najtežjo požarno krizo, s katero se je država soočila po drugi svetovni vojni. Ob obisku kriznega centra v Bordeauxu je opozoril, da bodo prihodnji tedni izredno zahtevni. »Pred nami so težki tedni in morali bomo vztrajati,« je dejal Macron.

Požar v Girondi za zdaj pod nadzorom, nevarnost ostaja

Po besedah poveljnika gasilcev Rémija Lassoureilla je požar v departmaju Gironde, kjer je zgorelo že okoli 42.000 hektarjev gozda, trenutno razmeroma pod nadzorom. Kljub temu gasilce skrbi možnost ponovnega izbruha na severozahodnem delu požarišča proti Lacanauu. Prav zaradi te nevarnosti so oblasti odredile evakuacijo turističnih nastanitev.

Po podatkih Evropskega informacijskega sistema za gozdne požare (EFFIS) so bile vremenske razmere za nastanek požarov letos najnevarnejše doslej. FOTO: Baz Ratner/Reuters

Medtem so uspeli omejiti več drugih večjih požarov v pokrajini Landes, kjer so se številni prebivalci že lahko vrnili domov. Pod nadzorom je tudi požar v masivu Écrins v francoskih Alpah, medtem ko ogenj v masivu Gros Bessillon na jugovzhodu Francije še ni povsem ukročen.

V Španiji največji požar v zgodovini države

V zadnjem tednu so požari v Franciji, Španiji in Italiji povzročili evakuacijo približno 330.000 ljudi. Španijo medtem zajema že četrti letošnji vročinski val, oblasti pa se spopadajo z nekaterimi najobsežnejšimi gozdnimi požari v zgodovini države.

Največji požar divja v hribovitem območju province Ávila zahodno od Madrida, kjer je ogenj uničil že približno 50.000 hektarjev površin. Gasilec Javier García je za Associated Press dejal, da v več kot dvajsetih letih dela še ni doživel česa podobnega.

»To je brez primere. Zaradi silovitosti požara smo morali popolnoma spremeniti taktiko. Prednost dajemo evakuacijam in zaščiti ljudi ter premoženja, saj so plameni prehitri in premočni za neposreden napad.«

Evropski požari sovpadajo tudi z izjemno obsežnimi požari v Severni Ameriki, kjer še naprej gorijo stotine požarišč na zahodu Združenih držav Amerike in v Kanadi. FOTO: Florion Goga/Reuters

Španski premier Pedro Sánchez je opozoril, da državo čakajo »zahtevne in zelo kompleksne ure«, hkrati pa poudaril nujnost odločnejšega ukrepanja proti podnebnim spremembam. Kasneje je vendarle sporočil nekaj optimizma in dejal, da oblasti že »vidijo luč na koncu tunela« v boju proti požarom. Notranje ministrstvo je v torek odpravilo odredbe o evakuaciji v petnajstih občinah.

V Španiji je medtem umrla tudi ženska, ki je bila huje poškodovana v požaru v provinci Almería na jugu države. Po več tednih zdravljenja v univerzitetni bolnišnici Virgen del Rocío v Sevilli je poškodbam podlegla, so sporočili iz bolnišnice. Število smrtnih žrtev tega požara se je tako povzpelo na 14.

Evropska unija pošilja dodatno pomoč

Evropska komisija je sporočila, da je več držav članic v Francijo in Španijo napotilo dodatna gasilska letala in helikopterje. Tiskovna predstavnica evropske komisije Anna-Kaisa Itkonen je poudarila, da nobena država sama ne more razpolagati z vsemi zmogljivostmi, potrebnimi za soočanje z velikimi naravnimi nesrečami.

V Španiji je medtem umrla tudi ženska, ki je bila huje poškodovana v požaru v provinci Almería na jugu države. FOTO: Baz Ratner/AFP

Strokovnjaki opozarjajo, da bi lahko letošnja požarna sezona trajala vse do začetka novembra, leto 2026 pa bi lahko postalo rekordno po skupni površini pogorelih območij.

Podnebne spremembe ustvarjajo idealne razmere za megapožare

Po podatkih Evropskega informacijskega sistema za gozdne požare (EFFIS) so bile vremenske razmere za nastanek požarov letos najnevarnejše doslej. Tako Francija kot Španija sta že podrli rekorde po številu požarov in skupni pogoreli površini.

Evropski požari sovpadajo tudi z izjemno obsežnimi požari v Severni Ameriki, kjer še naprej gorijo stotine požarišč na zahodu Združenih držav Amerike in v Kanadi. Hkrati številne azijske države prizadenejo uničujoče poplave.

Francoski predsednik Emmanuel Macron je razmere označil za najtežjo požarno krizo, s katero se je država soočila po drugi svetovni vojni. FOTO: Miguel Riopa/AFP

Izvršni sekretar Okvirne konvencije Združenih narodov o podnebnih spremembah Simon Stiell je opozoril, da »podnebni alarm odmeva z vseh strani«. Po njegovih besedah človeški in gospodarski stroški podnebne krize že dosegajo razsežnosti nacionalnih izrednih razmer.