Evropa v strahu pred širjenjem vojne

EU se boji, da se bo vojna še razširila in da se bodo vanjo vključile tudi sosednje države. Zunanji ministri držav članic so opravili­ prve pogovore o položaju na ­Bližnjem vzhodu po Hamasovih napadih v Izraelu.

Izredno zasedanje je potekalo hibridno, saj je bil del ministrov na zasedanju s svetom za sodelovanje zalivskih držav v Omanu. Unija si po besedah njenega zunanjepolitičnega predstavnika Josepa Borrella prizadeva za konec nasilja in politično rešitev. Najboljša da bi bila rešitev z dvema državama, ki bi živeli v miru druga ob drugi. Po skupni izjavi EU in zalivskih držav v Omanu bi rešitev temeljila na črti iz leta 1967. Skupaj so obsodili napade na civiliste in pozvali strani, naj spoštujeta načela mednarod­nega humanitarnega prava. To vključuje dostop do vode, hrane in zdravil.