Vprašanje podnebnih sprememb povzročilo razkol na političnem vrhu

Požarna sezona po Evropi se stopnjuje. Medtem ko gasilci na Bovškem nadaljujejo gašenje lokaliziranega požara na težko dostopnem terenu, se z obsežnimi požari spopadajo tudi v Španiji, Grčiji in Franciji.

Na območju Planja na Bovškem gasilci nadaljujejo z gašenjem požara, ki je izbruhnil v četrtek zvečer. Požar so v nedeljo sicer uspeli lokalizirati, vendar zaradi številnih podtalnih žarišč in izjemno strmega terena delo še ni zaključeno.

Slovenija sicer ostaja pod vplivom vročinskega vala, ki povečuje tudi požarno ogroženost naravnega okolja. Izboljšanje razmer bo prinesla ohladitev, ki pa jo po napovedih Agencije RS za okolje lahko pričakujemo proti koncu tedna.

Za Španijo rekordna požarna sezona

Od začetka leta je zaradi požarov v Španiji zgorelo že več kot 180.000 hektarjev površin. Premier Pedro Sánchez je ob tem znova opozoril, da podnebne spremembe neposredno ogrožajo življenja ljudi, gospodarstvo in naravno okolje, poroča The Guardian.

Po besedah premierja odpravljanje posledic požarov v prihodnosti ne bo zadostovalo, temveč bodo morale države vlagati predvsem v preprečevanje, prilagajanje in zaščito prebivalstva pred vse pogostejšimi ekstremnimi vremenskimi dogodki.

Od začetka leta je zaradi požarov v Španiji zgorelo že več kot 180.000 hektarjev površin. FOTO: Oscar Del Pozo/AFP

Vprašanje podnebnih sprememb je povzročilo tudi razkol na političnem vrhu. Medtem ko vlada opozarja na povezavo med vse pogostejšimi vročinskimi valovi in požari, opozicijske konservativne in skrajno desne stranke poudarjajo predvsem slabo upravljanje gozdov ter pomanjkljive preventivne ukrepe.

V Grčiji požari že dosegli obrobje Aten

Zelo kritične razmere so tudi v Grčiji, kjer se požari širijo proti zahodnemu obrobju Aten. Gašenje otežujejo orkanski sunki vetra, ki ponekod presegajo 120 kilometrov na uro.

Med intervencijo sta v nedeljo trčila dva gasilska helikopterja. Umrla sta dva člana posadke enega od helikopterjev, medtem ko so drugo posadko uspeli rešiti. Grški premier Kiriakos Micotakis je opozoril, da ob tako močnem vetru niti številna letala in helikopterji ne morejo varno izvajati gašenja iz zraka.

V zadnjih dneh so v Grčiji življenje izgubili tudi trije gasilci, ki so se poškodovali med gašenjem požarov. FOTO: Stelios Misinas/Reuters

Požari so uničili več kot sto domov, oblasti pa so morale odrediti množične evakuacije na več območjih države. V zadnjih dneh so v Grčiji življenje izgubili tudi trije gasilci, ki so se poškodovali med gašenjem požarov.

Francozi deležni največje evakuacije v svoji sodobni zgodovini

V Franciji je največji letošnji požar v departmaju Gironde, kjer je ogenj opustošil približno 420 kvadratnih kilometrov gozdov, končno pod nadzorom. Čeprav širjenje požara trenutno ni več aktivno, posamezna žarišča še vedno gorijo.

Požari so sprožili eno največjih evakuacij v sodobni francoski zgodovini. FOTO: Olivier Morin/AFP

Požari so sprožili eno največjih evakuacij v sodobni francoski zgodovini. Skupaj je moralo svoje domove ali počitniške nastanitve zapustiti okoli 224.000 ljudi. Na terenu ostaja več tisoč gasilcev, ki jim pomagajo tudi mednarodne ekipe.

Sočasno gasilci obvladujejo še več drugih večjih požarov na jugu države, kjer vročina, suša in veter še naprej predstavljajo veliko nevarnost za ponovno širjenje ognja.