Evropa vstopa v nov spopad za milijarde

Manj denarja za kmetijstvo, zmanjšana vloga regij in omejen vpliv evropskega parlamenta so bila prva kritična vprašanja, ki so se postavljala v razpravah o predlogu prihodnjega večletnega proračuna Evropske unije. Za sedemletno obdobje 2028–2034 je predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen predvidela vrtoglavih 2000 milijard evrov.

Tako pomoč manj razvitim regijam kot kmetijstvo sta bila dolga leta obravnavana kot sveti kravi. Čeprav so se države vedno zavzemale za večja vlaganja v prihodnost, so v politični realnosti pri sprejemanju proračuna vztrajale pri statusu quo. Logika v ozadju predloga Ursule von der Leyen je, da EU v hitro spreminjajočem se svetu in v času geopolitičnih pretresov potrebuje tako večjo prožnost v proračunu kot usmeritev v projekte za prihodnost, predvsem na gospodarskem področju.