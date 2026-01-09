Evropa z Mercosurjem kljubuje Trumpovi doktrini

Evropska unija je v težavnem času, ko Donald Trump izvaja svojo različico Monroejeve doktrine, naredila najpomembnejši korak k podpisu strateškega trgovinskega sporazuma z južnoameriškim Mercosurjem.

Po več zapletih v zadnjih tednih je sporazum na današnjem zasedanju stalnih predstavnikov v Bruslju dobil zadostno podporo. Nasprotovale so mu le Avstrija, Francija, Irska, Madžarska in Poljska, Belgija pa se je vzdržala. Prelomen je bil premik Italije, ki se je pridružila taboru podpornic. Tudi Slovenija, ki kot izvozno usmerjena država zagovarja odprte trge, je sporazum podprla.

Takšen razplet je poraz francoskega predsednika Emmanuela Macrona. V kmetijski velesili Franciji je tradicionalno močno nasprotovanje takšnim sporazumom, ne glede na njihove širše gospodarske koristi. Vodja Nacionalnega zbora Jordan Bardella je že napovedal dve nezaupnici: evropski komisiji Ursule von der Leyen in francoski vladi.

Olajšave za kmete

V kontekstu današnjega odločanja so bile še dodatno okrepljene varovalke za kmete glede občutljivih izdelkov (kot sta perutnina in govedina), če bi preveč povečal uvoz iz Mercosurja. Kot zadosten razlog za začetek preiskave o motnjah na trgu se bo praviloma štelo nelojalno znižanje prodajnih cen proizvodov za 5 odstotkov skupaj s petodstotnim povečanjem obsega preferencialnega uvoza v triletnem povprečju ali petodstotnim znižanjem uvoznih cen. Prej je bil predvideni prag 8 odstotkov. Takšno znižanje je zahteval tudi evropski parlament.

Francoski predsednik Emmanuel Macron ni bil uspešen pri nasprotovanju sporazumu z Mercosurjem. FOTO: Ludovic Marin via Reuters

Evropska komisija je v zadnjih tednih ponudila še druge olajšave, kot je hitrejši dostop do 45 milijard evrov v prihodnjem večletnem proračunu EU.

Države članice naj bi odločitev uradno sprejele do 17. ure. Tako bi Ursula von der Leyen prihodnji teden lahko podpisala sporazum, ki je bil v pripravi četrt stoletja in evropskemu gospodarstvu na široko odpira nove trge.

Sporazum ustvarja trgovinsko območje EU z Argentino, Brazilijo, Paragvajem in Urugvajem (članstvo Venezuele v Mercosurju je bilo leta 2016 suspendirano).